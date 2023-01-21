Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Волос
Арис - Волос: обзор матча 21 января 2023
Арис
21.01.2023, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Волос
47'
М. Гарсия
60'
М. Гарсия
74'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Волос
84'
Замена
Г. Куциас
️️️️
О. Ожегович
Замена
Э. Родригес
️️️️
М. Гарсия
80'
Замена
Б. Мазику
️️️️
Д. Мансини
80'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
А. Грэй
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Гарсия
74'
Замена
О. Этебо
️️️️
В. Дарида
68'
68'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Н. Мескида
60'
Желтая карточка
Э. Гаджи
ГОЛ! 2:0!
М. Гарсия
60'
56'
Замена
Э. Гаджи
️️️️
Д. Метаксас
ГОЛ! 1:0!
М. Гарсия
47'
Замена
М. Одубайо
️️️️
С. М'Баката
22'
18'
Желтая карточка
М. Делетич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
51
Микаэль Чиринос
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
20
Николас Мескида
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
8
Эдвин Родригес
ПВ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
8
Энцо Гаджи
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
43
Персман
22
М'Баката
8
Дукур
16
Дарида
18
Гарсия
5
Гарсия
7
Мансини
45
Грэй
3-4-1-2
55
Клейман
17
Алхо
26
Эсковаль
13
Луна
21
Метаксас
14
Баррьентос
51
Чиринос
66
Пиринен
7
Делетич
9
Ожегович
20
Мескида
7
Мансини
18
Мазику
18
Мазику
7
Мансини
22
М'Баката
28
Одубайо
28
Одубайо
22
М'Баката
16
Дарида
5
Этебо
5
Этебо
16
Дарида
45
Грэй
11
Итурбе
11
Итурбе
45
Грэй
18
Гарсия
8
Родригес
8
Родригес
18
Гарсия
20
Мескида
14
Пирес
14
Пирес
20
Мескида
21
Метаксас
8
Гаджи
8
Гаджи
21
Метаксас
9
Ожегович
70
Куциас
70
Куциас
9
Ожегович
Остались в запасе
Арис
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
12
Матиц Котник
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
75
Konstantinos Tanoulis
ЦЗ
88
Рафаил Сгурос
ЦП
11
Michalis Panagidis
ЦП
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Арис - Волос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
Новости команд
Все
Арис
Волос
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+