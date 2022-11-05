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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Волос
ПАС Ламия - Волос: обзор матча 05 ноября 2022
ПАС Ламия
05.11.2022, суббота, 16:45
Греция. Суперлига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Волос
10'
Т. Де Винсенти
39'
К. Нуньес
38'
П. Фернандес
56'
Ж. Баррьентос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Волос
86'
Замена
Х. Матилья
️️️️
О. Ожегович
85'
Замена
Ю. Пиринен
️️️️
П. Фернандес
Замена
С. Ашковски
️️️️
К. Нуньес
82'
79'
Желтая карточка
Н. Мескида
Замена
Р. Боаки
️️️️
Г. Манусос
77'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Т. Де Винсенти
77'
Желтая карточка
Г. Манусос
76'
75'
Желтая карточка
П. Фернандес
68'
Замена
Г. Куциас
️️️️
М. Делетич
Замена
П. Якумакис
️️️️
С. Цилулис
68'
56'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Баррьентос
Пас отдал
Т. Цоканис
46'
Замена
Н. Мескида
️️️️
А. Кноккарт
46'
Замена
А. Луна
️️️️
А. Рахман Вайсс
ГОЛ! 2:1!
К. Нуньес
Пас отдал
Д. Симон
39'
38'
ГОЛ! 1:1!
П. Фернандес
Пас отдал
Т. Цоканис
ГОЛ! 1:0!
Т. Де Винсенти
Пас отдал
Ф. Цандарис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
13
Саввас Генцоглу
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
4
Иван Горанов
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Волос
55
Борис Клейман
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС Ламия
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
13
Антонио Луна
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
2-2-2-4
31
Шаранов
4
Адеджо
2
Симон
14
Сливка
13
Генцоглу
11
Нуньес
23
Цилулис
4
Горанов
9
Манусос
30
Де Винсенти
8
Цандарис
3-2-3-2
55
Клейман
24
Вайсс
17
Алхо
26
Эсковаль
14
Баррьентос
6
Цоканис
7
Делетич
22
Фернандес
93
Кноккарт
16
Сьелис
9
Ожегович
11
Нуньес
11
Ашковски
11
Ашковски
11
Нуньес
30
Де Винсенти
16
Бехарано
16
Бехарано
30
Де Винсенти
23
Цилулис
8
Якумакис
8
Якумакис
23
Цилулис
9
Манусос
22
Боаки
22
Боаки
9
Манусос
24
Вайсс
13
Луна
13
Луна
24
Вайсс
22
Фернандес
66
Пиринен
66
Пиринен
22
Фернандес
9
Ожегович
8
Матилья
8
Матилья
9
Ожегович
93
Кноккарт
20
Мескида
20
Мескида
93
Кноккарт
7
Делетич
70
Куциас
70
Куциас
7
Делетич
Остались в запасе
ПАС Ламия
Волос
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
12
Матиц Котник
ВР
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
10
Victor Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
10
Victor Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ПАС Ламия - Волос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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