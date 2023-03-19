Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Олимпиакос
Волос - Олимпиакос: обзор матча 19 марта 2023
Волос
19.03.2023, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Олимпиакос
7'
П. Касами
36'
С. Бакамбу
81'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Олимпиакос
Замена
А. Карталис
️️️️
Ф. Пирес
86'
Желтая карточка
Ф. Пирес
84'
82'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
К. Фортунис
82'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
81'
ГОЛ! 0:3!
К. Фортунис
77'
Желтая карточка
П. Касами
Замена
С. Тахатос
️️️️
E. KaÃ§e
75'
66'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
С. Каньос
65'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
A. Luna
48'
40'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
36'
ГОЛ! 0:2!
С. Бакамбу
Пас отдал
Х. Родригес
7'
ГОЛ! 0:1!
П. Касами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-4-1-1
55
Клейман
19
Си
16
26
Эсковаль
17
Алхо
14
Пирес
6
Цоканис
26
80
7
Делетич
9
Ожегович
4-1-1-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
19
Папастатопулос
27
Ба
5
Рябчук
18
Самассеку
23
Касами
7
Каньос
23
Родригес
7
Фортунис
94
Бакамбу
26
32
Тахатос
32
Тахатос
26
14
Пирес
7
Карталис
7
Карталис
14
Пирес
7
Фортунис
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Каньос
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Каньос
23
Родригес
7
Масурас
7
Масурас
23
Родригес
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
Остались в запасе
Волос
Олимпиакос
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Волос - Олимпиакос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
Новости команд
Все
Волос
Олимпиакос
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+