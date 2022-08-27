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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Волос
АЕК - Волос: обзор матча 27 августа 2022
АЕК
27.08.2022, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Волос
19'
М. Делетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Волос
Желтая карточка
М. Гачинович
90'
+1
85'
Желтая карточка
Х. Матилья
Замена
Х. Албанис
️️️️
Й. Йонссон
82'
80'
Замена
Ю. Пиринен
️️️️
М. Делетич
Замена
Л. Рота
️️️️
О. Пинеда
65'
64'
Желтая карточка
Б. Клейман
56'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Метаксас
Желтая карточка
Д. Вида
54'
Желтая карточка
Й. Йонссон
47'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Н. Амрабат
46'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
П. Манталос
46'
35'
Желтая карточка
Д. Метаксас
20'
Желтая карточка
А. Луна
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Делетич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Волос
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
66
Юха Пиринен
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
38
Ilias Tselios
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
99
Bogdan Stamenković
ЦФ
3-1-3-1-2
23
Станкович
21
Вида
28
Хаджусафи
33
Цавеллас
16
Йонссон
7
Цубер
20
Манталос
4
Шиманьски
25
Пинеда
21
Араухо
39
Амрабат
4-1-2-2
55
Клейман
26
Эсковаль
13
Луна
6
Цоканис
17
Алхо
21
Метаксас
7
Делетич
22
Фернандес
16
Сьелис
9
ван Верт
25
Пинеда
12
Рота
12
Рота
25
Пинеда
39
Амрабат
8
Гачинович
8
Гачинович
39
Амрабат
20
Манталос
99
Гарсия
99
Гарсия
20
Манталос
16
Йонссон
19
Албанис
19
Албанис
16
Йонссон
7
Делетич
66
Пиринен
66
Пиринен
7
Делетич
21
Метаксас
8
Матилья
8
Матилья
21
Метаксас
Остались в запасе
АЕК
Волос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
38
Ilias Tselios
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
99
Bogdan Stamenković
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Остались в запасе
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
38
Ilias Tselios
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
99
Bogdan Stamenković
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча АЕК - Волос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
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