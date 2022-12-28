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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - АЕК
Волос - АЕК: обзор матча 28 декабря 2022
Волос
28.12.2022, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 15 тур
0 : 4
Завершен
АЕК
16'
Г. Митоглу
30'
О. Пинеда
35'
Т. ван Верт
67'
Л. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - АЕК
Замена
Д. Метаксас
️️️️
Х. Матилья
76'
75'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
А. Мукуди
74'
Замена
Г. Цавеллас
️️️️
Л. Рота
67'
ГОЛ! 0:4!
Л. Гарсия
Пас отдал
Н. Амрабат
66'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
О. Пинеда
65'
Замена
С. Цубер
️️️️
Т. ван Верт
65'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Й. Йонссон
Желтая карточка
А. Кноккарт
60'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Н. Мескида
46'
Желтая карточка
Б. Клейман
36'
35'
ГОЛ! 0:3!
Т. ван Верт
Пас отдал
С. Араухо
30'
ГОЛ! 0:2!
О. Пинеда
Пас отдал
Л. Гарсия
Желтая карточка
Н. Алхо
28'
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Митоглу
Пас отдал
С. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Волос
12
Матиц Котник
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Александер Франссон
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
2-3-2-3
55
Клейман
17
Алхо
24
Вайсс
66
Пиринен
14
Баррьентос
8
Матилья
7
Делетич
93
Кноккарт
20
Мескида
16
Сьелис
9
Ожегович
4-1-1-1-3
33
Атанасиадис
12
Рота
24
Митоглу
2
Мукуди
28
Хаджусафи
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
21
Араухо
99
Гарсия
9
ван Верт
8
Матилья
21
Метаксас
21
Метаксас
8
Матилья
20
Мескида
70
Куциас
70
Куциас
20
Мескида
12
Рота
33
Цавеллас
33
Цавеллас
12
Рота
2
Мукуди
19
Сидибе
19
Сидибе
2
Мукуди
9
ван Верт
7
Цубер
7
Цубер
9
ван Верт
16
Йонссон
6
Галанопулос
6
Галанопулос
16
Йонссон
25
Пинеда
39
Амрабат
39
Амрабат
25
Пинеда
Остались в запасе
Волос
АЕК
12
Матиц Котник
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
23
Чикан Станкович
ВР
7
Александер Франссон
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
7
Александер Франссон
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Волос - АЕК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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