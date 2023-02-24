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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАС Ламия
Волос - ПАС Ламия: обзор матча 24 февраля 2023
Волос
24.02.2023, пятница, 21:00
Греция. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
85'
Г. Куциас
38'
С. Цилулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - ПАС Ламия
Вторая желтая
Н. Алхо
90'
+9
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Цандарис
Желтая карточка
Н. Мескида
90'
+2
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
М. Чиринос
89'
ГОЛ! 1:1!
Г. Куциас
85'
82'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Р. Мартинес
Замена
А. Карталис
️️️️
М. Делетич
77'
72'
Замена
G. Saramantas
️️️️
С. Ашковски
Замена
Н. Мескида
️️️️
Т. Цоканис
71'
66'
Замена
В. Сливка
️️️️
С. Цилулис
66'
Замена
Г. Манусос
️️️️
К. Нуньес
Замена
О. Ожегович
️️️️
Ф. Пирес
46'
45'
Желтая карточка
С. Цилулис
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Цилулис
Желтая карточка
Н. Алхо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
51
Микаэль Чиринос
ПВ
8
Энцо Гаджи
ПВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАС Ламия
1
Athanasios Garavelis
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
23
Георгиос Корнезос
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
11
Рубен Мартинес
ЛВ
8
Фанис Цандарис
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
ПАС Ламия
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
3-3-3-1
55
Клейман
17
Алхо
26
Эсковаль
16
6
Цоканис
14
Пирес
80
7
Делетич
51
Чиринос
8
Гаджи
70
Куциас
3-2-1-3-1
1
5
23
Корнезос
11
Ашковски
2
Симон
23
Абанда
8
Цандарис
23
Цилулис
11
Нуньес
11
Мартинес
9
Вергос
7
Делетич
7
Карталис
7
Карталис
7
Делетич
51
Чиринос
26
26
51
Чиринос
14
Пирес
9
Ожегович
9
Ожегович
14
Пирес
6
Цоканис
20
Мескида
20
Мескида
6
Цоканис
11
Ашковски
3
3
11
Ашковски
11
Мартинес
14
Пападопулос
14
Пападопулос
11
Мартинес
23
Цилулис
14
Сливка
14
Сливка
23
Цилулис
11
Нуньес
9
Манусос
9
Манусос
11
Нуньес
Остались в запасе
Волос
ПАС Ламия
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
Главный тренер
Джанлука Феста
Остались в запасе
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
Остались в запасе
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
11
Anastasios Karamanos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Джанлука Феста
Статистика матча Волос - ПАС Ламия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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