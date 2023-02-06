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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Волос
Левадиакос - Волос: обзор матча 06 февраля 2023
Левадиакос
06.02.2023, понедельник, 17:00
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Волос
69'
М. Делетич
90'
Г. Куциас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - Волос
90'
ГОЛ! 0:2!
Г. Куциас
Пас отдал
А. Карталис
88'
Замена
Ю. Пиринен
️️️️
М. Делетич
80'
Замена
А. Карталис
️️️️
М. Чиринос
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Делетич
Пас отдал
Н. Алхо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
30
Ставрос Панайоту
ЛЗ
3
Мариос Вихос
ЛЗ
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ПЗ
12
Альфредо Мейя
ЦП
42
Абдулайе Дабо
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Волос
55
Борис Клейман
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
19
Аруна Си
ЦП
8
Энцо Гаджи
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
51
Микаэль Чиринос
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Левадиакос
99
Давид Гроф
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
7
Филип Сачпекидис
ЦП
4
Стивен Хэммонд
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Константинос Думциос
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
3-2-2-1-2
97
Стоянович
30
Панайоту
22
Цимопулос
5
Соуза
3
Вихос
19
Цапрас
12
Мейя
42
Дабо
77
Вракас
19
Еремеефф
25
Луалуа
3-4-1-2
55
Клейман
26
Эсковаль
17
Алхо
13
Луна
8
Гаджи
14
Пирес
51
Чиринос
19
Си
7
Делетич
16
Сьелис
70
Куциас
7
Делетич
66
Пиринен
66
Пиринен
7
Делетич
51
Чиринос
7
Карталис
7
Карталис
51
Чиринос
Остались в запасе
Левадиакос
Волос
99
Давид Гроф
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
7
Филип Сачпекидис
ЦП
4
Стивен Хэммонд
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
7
Константинос Думциос
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
12
Матиц Котник
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
99
Давид Гроф
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
7
Филип Сачпекидис
ЦП
4
Стивен Хэммонд
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
7
Константинос Думциос
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Левадиакос - Волос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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