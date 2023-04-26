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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Панатинаикос
Волос - Панатинаикос: обзор матча 26 апреля 2023
Волос
26.04.2023, среда, 18:00
Греция. Суперлига, группа A, 6 тур
0 : 2
Завершен
Панатинаикос
46'
Ф. Иоаннидис
65'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Панатинаикос
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
89'
Замена
A. Oikonomopoulos
️️️️
Д. Метаксас
82'
Желтая карточка
А. Карталис
81'
Замена
А. Карталис
️️️️
М. Делетич
79'
69'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Б. Вербич
68'
Замена
Э. Цокай
️️️️
А. Гнезда Черин
Замена
А. Си
️️️️
Э. Гаджи
67'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
М. Чиринос
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Шпорар
Пас отдал
Д. Мансини
60'
Замена
Бернард
️️️️
С. Паласиос
60'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
46'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
Д. Мансини
Замена
Ж. Баррьентос
️️️️
Т. Цоканис
46'
Желтая карточка
Э. Гаджи
38'
35'
Желтая карточка
Д. Мансини
Желтая карточка
Д. Метаксас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
51
Микаэль Чиринос
ПВ
8
Энцо Гаджи
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Волос
68
Panagiotis Avgerinos
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
2-4-3-1
12
17
Алхо
16
66
Пиринен
6
Цоканис
21
Метаксас
80
7
Делетич
51
Чиринос
8
Гаджи
9
Ожегович
3-3-3-1
91
Бриноли
27
Коцирас
31
Шарлия
32
Магнуссон
27
Хуанкар
22
Гнезда Черин
21
Перес
34
Паласиос
7
Мансини
7
Вербич
7
Иоаннидис
8
Гаджи
19
Си
19
Си
8
Гаджи
7
Делетич
7
Карталис
7
Карталис
7
Делетич
6
Цоканис
14
Баррьентос
14
Баррьентос
6
Цоканис
51
Чиринос
14
Пирес
14
Пирес
51
Чиринос
21
Метаксас
24
24
21
Метаксас
22
Гнезда Черин
6
Цокай
6
Цокай
22
Гнезда Черин
7
Вербич
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
7
Вербич
34
Паласиос
11
Бернард
11
Бернард
34
Паласиос
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Волос
Панатинаикос
68
Panagiotis Avgerinos
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
68
Panagiotis Avgerinos
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Волос - Панатинаикос
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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