Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - ПАОК
Волос - ПАОК: обзор матча 12 марта 2023
Волос
12.03.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
0 : 1
Завершен
ПАОК
30'
Брэндон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - ПАОК
Замена
А. Карталис
️️️️
Т. Цоканис
90'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
Ф. Пирес
88'
87'
Желтая карточка
Р. Соареш
Желтая карточка
М. Делетич
85'
Замена
С. Тахатос
️️️️
М. Чиринос
82'
76'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Ш. Шваб
75'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Нарей
66'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Брэндон
49'
Желтая карточка
Ж. Састре
30'
ГОЛ! 0:1!
Брэндон
Пас отдал
Х. Нарей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
51
Микаэль Чиринос
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
3-4-2-1
55
Клейман
19
Си
26
Эсковаль
17
Алхо
66
Пиринен
6
Цоканис
14
Пирес
80
51
Чиринос
7
Делетич
9
Ожегович
4-3-2-1
24
Котарски
25
Састре
4
Каргас
3
Кулиеракис
55
Соареш
14
Живкович
22
Шваб
8
Аугусто
7
Нарей
45
Константелиас
23
Брэндон
51
Чиринос
32
Тахатос
32
Тахатос
51
Чиринос
14
Пирес
26
26
14
Пирес
6
Цоканис
7
Карталис
7
Карталис
6
Цоканис
22
Шваб
26
Дантас
26
Дантас
22
Шваб
7
Нарей
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Нарей
23
Брэндон
7
Оливейра
7
Оливейра
23
Брэндон
Остались в запасе
Волос
ПАОК
12
Matic Kotnik
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
12
Matic Kotnik
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Волос - ПАОК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
Новости команд
Все
Волос
ПАОК
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+