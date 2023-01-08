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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Олимпиакос
Волос - Олимпиакос: обзор матча 08 января 2023
Волос
08.01.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 17 тур
0 : 4
Завершен
Олимпиакос
7'
П. Бьель (П)
22'
Х. Ин Бом
45'
С. Бакамбу
75'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Олимпиакос
Замена
А. Карталис
️️️️
М. Делетич
86'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
81'
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
Э. Гаджи
79'
78'
Замена
П. Касами
️️️️
Я. М'Вила
75'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Эль-Араби
72'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
72'
Замена
Г. Масурас
️️️️
К. Фортунис
67'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Х. Родригес
66'
Замена
Марсело
️️️️
О. Рябчук
Замена
Н. Мескида
️️️️
М. Чиринос
65'
45'
ГОЛ! 0:3!
С. Бакамбу
Пас отдал
О. Рябчук
Желтая карточка
М. Делетич
37'
22'
ГОЛ! 0:2!
Х. Ин Бом
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Бьель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
51
Микаэль Чиринос
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
8
Энцо Гаджи
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Константинос Фортунис
АП
23
Хамес Родригес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Волос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-5-1-1
55
Клейман
17
Алхо
26
Эсковаль
13
Луна
66
Пиринен
14
Баррьентос
21
Метаксас
8
Гаджи
51
Чиринос
7
Делетич
70
Куциас
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
19
Папастатопулос
5
Рябчук
5
Ндой
6
М'Вила
16
Ин Бом
7
Фортунис
23
Родригес
16
Бьель
94
Бакамбу
8
Гаджи
24
Вайсс
24
Вайсс
8
Гаджи
7
Делетич
7
Карталис
7
Карталис
7
Делетич
51
Чиринос
20
Мескида
20
Мескида
51
Чиринос
5
Рябчук
12
Марсело
12
Марсело
5
Рябчук
23
Родригес
18
Самассеку
18
Самассеку
23
Родригес
6
М'Вила
23
Касами
23
Касами
6
М'Вила
7
Фортунис
7
Масурас
7
Масурас
7
Фортунис
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
Остались в запасе
Волос
Олимпиакос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Волос - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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