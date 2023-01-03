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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Волос
ОФИ - Волос: обзор матча 03 января 2023
ОФИ
03.01.2023, вторник, 17:30
Греция. Суперлига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Волос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - Волос
Желтая карточка
П. Вурос
90'
+3
Замена
Л. Переа
️️️️
А. Диуссе
76'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Н. Дико
76'
Желтая карточка
М. Мельядо
72'
61'
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
А. Карталис
36'
Замена
А. Карталис
️️️️
А. Кноккарт
34'
Желтая карточка
Ю. Пиринен
Желтая карточка
Т. Пасалидис
31'
12'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
20
Николас Мескида
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
12
Месаке Джу
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
Волос
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
3-3-2-2
35
Мандас
2
Вурос
15
Диамантис
64
Ларссон
38
Балояннис
29
Мельядо
58
Пасалидис
10
Диуссе
21
Тораль
12
Дико
10
Нейра
3-3-2-2
55
Клейман
17
Алхо
26
Эсковаль
13
Луна
21
Метаксас
14
Баррьентос
66
Пиринен
7
Делетич
93
Кноккарт
70
Куциас
20
Мескида
12
Дико
10
Герреро
10
Герреро
12
Дико
10
Диуссе
23
Переа
23
Переа
10
Диуссе
Карталис
24
Вайсс
24
Вайсс
Карталис
93
Кноккарт
7
Карталис
7
Карталис
93
Кноккарт
Остались в запасе
ОФИ
Волос
1
Сонни Стевенс
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
12
Месаке Джу
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
12
Месаке Джу
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ОФИ - Волос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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