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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Левадиакос
Волос - Левадиакос: обзор матча 15 октября 2022
Волос
15.10.2022, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Левадиакос
62'
Т. Цоканис
67'
М. Делетич
53'
Т. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Левадиакос
Замена
Х. Матилья
️️️️
М. Делетич
83'
Замена
Г. Куциас
️️️️
О. Ожегович
76'
Замена
️️️️
Н. Мескида
69'
ГОЛ! 2:1!
М. Делетич
Пас отдал
Н. Мескида
67'
ГОЛ! 1:1!
Т. Цоканис
62'
61'
Замена
Т. Цириготис
️️️️
К. Думциос
53'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моутинью
Желтая карточка
Р. Эсковаль
52'
46'
Замена
П. Баанак
️️️️
Г. Вракас
Желтая карточка
П. Фернандес
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
30
Ставрос Панайоту
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
27
Тьерри Моутинью
ЦФ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
77
Георгиос Вракас
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Волос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
66
Юха Пиринен
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
4-2-2-2
55
Клейман
17
Алхо
13
Луна
6
Цоканис
26
Эсковаль
14
Баррьентос
20
Мескида
22
Фернандес
7
Делетич
16
Сьелис
9
Ожегович
2-3-1-4
44
Маркович
5
Соуза
24
Лиагас
19
Цапрас
30
Панайоту
8
Никас
44
Торо
7
Думциос
77
Вракас
12
Мейя
27
Моутинью
7
Делетич
8
Матилья
8
Матилья
7
Делетич
9
Ожегович
70
Куциас
70
Куциас
9
Ожегович
77
Вракас
29
Баанак
29
Баанак
77
Вракас
7
Думциос
13
Цириготис
13
Цириготис
7
Думциос
Остались в запасе
Волос
Левадиакос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Волос - Левадиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
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