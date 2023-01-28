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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Панетоликос
Волос - Панетоликос: обзор матча 28 января 2023
Волос
28.01.2023, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Панетоликос
18'
М. Чиринос
90+6'
Р. Эсковаль
39'
Л. Шенгелия
66'
Ж. Педру (П)
72'
А. Малис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Панетоликос
ГОЛ! 2:3!
Р. Эсковаль
90'
+6
86'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Ж. Педру
85'
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Л. Шенгелия
Замена
А. Карталис
️️️️
М. Чиринос
82'
Замена
А. Си
️️️️
А. Луна
81'
Замена
Г. Куциас
️️️️
М. Делетич
74'
Замена
Н. Мескида
️️️️
Ф. Пирес
74'
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Малис
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Педру
63'
Желтая карточка
Д. Морси
60'
Желтая карточка
А. Стергиакис
Пенальти не реализован!
Ж. Баррьентос
59'
46'
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
Я. Уне Ларссон
39'
ГОЛ! 1:1!
Л. Шенгелия
Пас отдал
Д. Морси
27'
Желтая карточка
А. Малис
ГОЛ! 1:0!
М. Чиринос
18'
Желтая карточка
Э. Гаджи
17'
Замена
Э. Гаджи
️️️️
Д. Метаксас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
51
Микаэль Чиринос
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
17
Йохан Мартенссон
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
25
Джонатан Морси
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
19
Аруна Си
ЦП
8
Энцо Гаджи
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Панетоликос
99
Вангелис Контояннис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
30
Илиас Лазаридис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
3-5-1-1
55
Клейман
17
Алхо
26
Эсковаль
13
Луна
66
Пиринен
21
Метаксас
51
Чиринос
14
Пирес
14
Баррьентос
7
Делетич
9
Ожегович
4-1-2-1-2
32
Стергиакис
54
Лиавас
47
Малис
4
Ларссон
3
Хухумис
17
Мартенссон
27
Шенгелия
22
Коловос
20
Диас
45
Педру
25
Морси
13
Луна
19
Си
19
Си
13
Луна
21
Метаксас
8
Гаджи
8
Гаджи
21
Метаксас
51
Чиринос
7
Карталис
7
Карталис
51
Чиринос
7
Делетич
70
Куциас
70
Куциас
7
Делетич
14
Пирес
20
Мескида
20
Мескида
14
Пирес
4
Ларссон
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
4
Ларссон
27
Шенгелия
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
27
Шенгелия
45
Педру
8
Бузукис
8
Бузукис
45
Педру
Остались в запасе
Волос
Панетоликос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
99
Вангелис Контояннис
ВР
30
Илиас Лазаридис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Остались в запасе
99
Вангелис Контояннис
ВР
30
Илиас Лазаридис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Волос - Панетоликос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
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