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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Волос
Панатинаикос - Волос: обзор матча 02 апреля 2023
Панатинаикос
02.04.2023, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Волос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Волос
90'
+8
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
Пенальти не реализован!
А. Шпорар
90'
+5
85'
Замена
Д. Метаксас
️️️️
Э. Гаджи
Замена
Б. Вербич
️️️️
А. Гнезда Черин
80'
79'
Желтая карточка
Б. Клейман
Замена
Д. Курбелис
️️️️
Р. Перес
76'
74'
Замена
Ж. Баррьентос
️️️️
E. KaÃ§e
70'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
С. Тахатос
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Д. Мансини
67'
66'
Желтая карточка
Э. Гаджи
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
66'
52'
Желтая карточка
С. Тахатос
Желтая карточка
Д. Мансини
32'
20'
Желтая карточка
М. Делетич
4'
Желтая карточка
E. KaÃ§e
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Волос
55
Борис Клейман
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
8
Энцо Гаджи
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
3-3-3-1
91
Бриноли
4
Шенкевельд
31
Шарлия
27
Коцирас
21
Перес
22
Гнезда Черин
27
Хуанкар
11
Бернард
34
Паласиос
7
Мансини
7
Иоаннидис
4-3-2-1
55
Клейман
32
Тахатос
16
17
Алхо
26
Эсковаль
6
Цоканис
80
26
8
Гаджи
7
Делетич
9
Ожегович
21
Перес
6
Курбелис
6
Курбелис
21
Перес
7
Мансини
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
7
Мансини
22
Гнезда Черин
7
Вербич
7
Вербич
22
Гнезда Черин
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
8
Гаджи
21
Метаксас
21
Метаксас
8
Гаджи
32
Тахатос
14
Пирес
14
Пирес
32
Тахатос
26
14
Баррьентос
14
Баррьентос
26
Остались в запасе
Панатинаикос
Волос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
Главный тренер
Иван Йованович
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
Остались в запасе
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Панатинаикос - Волос
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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