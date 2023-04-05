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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - АЕК
Волос - АЕК: обзор матча 05 апреля 2023
Волос
05.04.2023, среда, 18:00
Греция. Суперлига, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
9'
О. Пинеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - АЕК
90'
+3
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
Н. Элиассон
Замена
Д. Метаксас
️️️️
Т. Цоканис
89'
Замена
Н. Мескида
️️️️
М. Делетич
88'
84'
Замена
П. Фернандес
️️️️
С. Араухо
84'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
П. Манталос
Замена
А. Карталис
️️️️
E. KaÃ§e
81'
75'
Замена
С. Цубер
️️️️
Л. Гарсия
74'
Замена
М. Гачинович
️️️️
О. Пинеда
Замена
Ж. Баррьентос
️️️️
С. Тахатос
46'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
О. Ожегович
42'
Желтая карточка
М. Делетич
25'
9'
ГОЛ! 0:1!
О. Пинеда
Пас отдал
Л. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
80
Antonio Luna
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Александер Франссон
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Паоло Фернандес
АП
4-3-2-1
55
Клейман
17
Алхо
26
Эсковаль
16
32
Тахатос
80
26
6
Цоканис
8
Гаджи
7
Делетич
9
Ожегович
4-1-2-1-2
33
Атанасиадис
21
Вида
33
Цавеллас
5
Мохаммади
12
Рота
16
Йонссон
20
Манталос
17
Элиассон
25
Пинеда
21
Араухо
99
Гарсия
26
7
Карталис
7
Карталис
26
6
Цоканис
21
Метаксас
21
Метаксас
6
Цоканис
9
Ожегович
14
Пирес
14
Пирес
9
Ожегович
32
Тахатос
14
Баррьентос
14
Баррьентос
32
Тахатос
7
Делетич
20
Мескида
20
Мескида
7
Делетич
99
Гарсия
7
Цубер
7
Цубер
99
Гарсия
20
Манталос
6
Галанопулос
6
Галанопулос
20
Манталос
17
Элиассон
4
Шиманьски
4
Шиманьски
17
Элиассон
25
Пинеда
8
Гачинович
8
Гачинович
25
Пинеда
21
Араухо
22
Фернандес
22
Фернандес
21
Араухо
Остались в запасе
Волос
АЕК
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Волос - АЕК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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