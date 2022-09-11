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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Волос
Олимпиакос - Волос: обзор матча 11 сентября 2022
Олимпиакос
11.09.2022, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Волос
76'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Волос
85'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Ж. Баррьентос
Желтая карточка
У. Ба
81'
78'
Замена
Х. Матилья
️️️️
М. Делетич
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
М. Вальбуэна
78'
78'
Замена
Д. Метаксас
️️️️
Т. Цоканис
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
76'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Д. Боулер
69'
Желтая карточка
П. Кунде
60'
58'
Замена
V. Fernandez
️️️️
Н. Мескида
53'
Желтая карточка
Т. Цоканис
Желтая карточка
О. Рябчук
47'
Замена
Пипа
️️️️
Ш. Врсалько
46'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Х. У-Джо
46'
Замена
П. Бьель
️️️️
Г. Масурас
46'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Джош Боулер
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Волос
55
Борис Клейман
ВР
13
Антонио Луна
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
20
Агуибу Камара
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Волос
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
99
Bogdan Stamenković
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
27
Ба
24
Врсалько
6
М'Вила
25
Кунде
7
Масурас
28
Вальбуэна
11
Боулер
16
У-Джо
4-2-2-2
55
Клейман
26
Эсковаль
17
Алхо
6
Цоканис
13
Луна
20
Мескида
14
Баррьентос
7
Делетич
22
Фернандес
16
Сьелис
9
ван Верт
7
Масурас
16
Бьель
16
Бьель
7
Масурас
24
Врсалько
2
Пипа
2
Пипа
24
Врсалько
11
Боулер
10
Родригеш
10
Родригеш
11
Боулер
28
Вальбуэна
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
28
Вальбуэна
16
У-Джо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
16
У-Джо
6
Цоканис
21
Метаксас
21
Метаксас
6
Цоканис
7
Делетич
8
Матилья
8
Матилья
7
Делетич
14
Баррьентос
22
Баттоккио
22
Баттоккио
14
Баррьентос
20
Мескида
10
10
20
Мескида
Остались в запасе
Олимпиакос
Волос
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
99
Bogdan Stamenković
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
Остались в запасе
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
99
Bogdan Stamenković
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Олимпиакос - Волос
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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