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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Атромитос
Волос - Атромитос: обзор матча 12 февраля 2023
Волос
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Атромитос
56'
A. Luna
90+2'
Э. Гаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Атромитос
90'
+4
Желтая карточка
Л. Де Бок
Желтая карточка
А. Карталис
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Э. Гаджи
Пас отдал
М. Чиринос
90'
+2
Замена
Ю. Пиринен
️️️️
М. Делетич
89'
Замена
А. Карталис
️️️️
Ф. Пирес
80'
Желтая карточка
Э. Гаджи
69'
67'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
М. Цавидас
67'
Замена
Я. Айкономидис
️️️️
С. Фридьоунссон
Замена
Т. Цоканис
️️️️
A. Luna
66'
58'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Кюн
ГОЛ! 1:0!
A. Luna
Пас отдал
Э. Гаджи
56'
Желтая карточка
Ф. Пирес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
51
Микаэль Чиринос
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
8
Энцо Гаджи
ПВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Атромитос
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
4-2-3-1
55
Клейман
19
Си
26
Эсковаль
16
17
Алхо
14
Пирес
80
51
Чиринос
7
Делетич
8
Гаджи
70
Куциас
4-1-2-1-2
1
28
Кечрида
4
Струнгис
5
Хацисаяс
28
Де Бок
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
30
Кюн
7
Ротариу
9
Цавидас
9
Робай
14
Пирес
7
Карталис
7
Карталис
14
Пирес
7
Делетич
66
Пиринен
66
Пиринен
7
Делетич
80
6
Цоканис
6
Цоканис
80
28
Фридьоунссон
88
Айкономидис
88
Айкономидис
28
Фридьоунссон
30
Кюн
20
Камара
20
Камара
30
Кюн
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
Остались в запасе
Волос
Атромитос
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Волос - Атромитос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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