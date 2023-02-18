Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Волос
Панатинаикос - Волос: обзор матча 18 февраля 2023
Панатинаикос
18.02.2023, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Волос
59'
Д. Курбелис
69'
А. Шпорар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Волос
87'
Замена
Н. Мескида
️️️️
Э. Гаджи
Замена
Б. Вербич
️️️️
Д. Мансини
76'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Д. Курбелис
75'
72'
Замена
Т. Цоканис
️️️️
Г. Куциас
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Шпорар
69'
65'
Желтая карточка
О. Ожегович
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Г. Вагианнидис
64'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
64'
62'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
Ф. Пирес
ГОЛ! 1:0!
Д. Курбелис
Пас отдал
С. Паласиос
59'
50'
Вторая желтая
А. Си
46'
Замена
О. Ожегович
️️️️
А. Карталис
3'
Желтая карточка
А. Си
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Волос
55
Борис Клейман
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
80
Antonio Luna
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
51
Микаэль Чиринос
ПВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Энис Цокай
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
3-3-3-1
91
Бриноли
4
Шенкевельд
31
Шарлия
13
Вагианнидис
21
Перес
6
Курбелис
27
Хуанкар
11
Бернард
30
Кляйнхайзлер
7
Мансини
7
Иоаннидис
4-3-2-1
55
Клейман
26
Эсковаль
16
17
Алхо
19
Си
80
7
Карталис
14
Пирес
51
Чиринос
8
Гаджи
70
Куциас
13
Вагианнидис
27
Коцирас
27
Коцирас
13
Вагианнидис
6
Курбелис
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
6
Курбелис
7
Мансини
7
Вербич
7
Вербич
7
Мансини
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
70
Куциас
6
Цоканис
6
Цоканис
70
Куциас
14
Пирес
26
26
14
Пирес
8
Гаджи
20
Мескида
20
Мескида
8
Гаджи
7
Карталис
9
Ожегович
9
Ожегович
7
Карталис
Остались в запасе
Панатинаикос
Волос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
Главный тренер
Иван Йованович
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
6
Энис Цокай
ОП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
Остались в запасе
12
Matic Kotnik
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Панатинаикос - Волос
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
Новости команд
Все
Панатинаикос
Волос
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+