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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Волос
АЕК - Волос: обзор матча 14 мая 2023
АЕК
14.05.2023, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 10 тур
4 : 0
Завершен
Волос
16'
С. Цубер
33'
М. Гачинович
59'
О. Пинеда
85'
Д. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Волос
ГОЛ! 4:0!
Д. Шиманьски
Пас отдал
Н. Элиассон
85'
80'
Замена
С. Целебакис
️️️️
Д. Метаксас
75'
Замена
A. Triantafyllou
️️️️
Э. Гаджи
Замена
Г. Цавеллас
️️️️
А. Мукуди
67'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Л. Рота
67'
63'
Замена
A. Oikonomopoulos
️️️️
E. KaÃ§e
ГОЛ! 3:0!
О. Пинеда
Пас отдал
Л. Гарсия
59'
Замена
П. Фернандес
️️️️
С. Цубер
53'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
52'
Замена
О. Пинеда
️️️️
М. Гачинович
52'
46'
Замена
А. Карталис
️️️️
А. Си
ГОЛ! 2:0!
М. Гачинович
Пас отдал
С. Цубер
33'
ГОЛ! 1:0!
С. Цубер
Пас отдал
Э. Хаджусафи
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Волос
68
Panagiotis Avgerinos
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
80
Antonio Luna
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
Главный тренер
Константинос Брацос
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
Волос
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
85
Сарантис Целебакис
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
2
Мукуди
12
Рота
16
Йонссон
7
Цубер
4
Шиманьски
8
Гачинович
99
Гарсия
39
Амрабат
4-5-1
68
32
Тахатос
4
Асланидис
17
Алхо
19
Си
80
26
6
Цоканис
66
Пиринен
21
Метаксас
8
Гаджи
2
Мукуди
33
Цавеллас
33
Цавеллас
2
Мукуди
12
Рота
19
Сидибе
19
Сидибе
12
Рота
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
7
Цубер
22
Фернандес
22
Фернандес
7
Цубер
8
Гачинович
25
Пинеда
25
Пинеда
8
Гачинович
8
Гаджи
4
4
8
Гаджи
19
Си
7
Карталис
7
Карталис
19
Си
26
24
24
26
21
Метаксас
85
Целебакис
85
Целебакис
21
Метаксас
Остались в запасе
АЕК
Волос
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
Остались в запасе
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча АЕК - Волос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
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