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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Арис
Волос - Арис: обзор матча 23 апреля 2023
Волос
23.04.2023, воскресенье, 17:30
Греция. Суперлига, группа A, 5 тур
0 : 3
Завершен
Арис
27'
В. Дарида
77'
А. Камара
80'
А. Камара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Арис
86'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
В. Дарида
86'
Замена
А. Грэй
️️️️
А. Камара
Замена
Д. Метаксас
️️️️
Т. Цоканис
83'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Камара
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Камара
Пас отдал
С. М'Баката
74'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Х. Итурбе
73'
Желтая карточка
В. Дарида
73'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Л. Пальма
Замена
А. Си
️️️️
A. Luna
67'
Желтая карточка
A. Luna
59'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Ж. Баррьентос
59'
50'
Замена
С. М'Баката
️️️️
М. Одубайо
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Дарида
Пас отдал
Л. Пальма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
51
Микаэль Чиринос
ПВ
8
Энцо Гаджи
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Волос
19
Аруна Си
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
45
Андре Грэй
ЦФ
2-4-3-1
12
17
Алхо
16
66
Пиринен
6
Цоканис
14
Баррьентос
80
7
Делетич
51
Чиринос
8
Гаджи
9
Ожегович
4-3-2-1
1
28
Одубайо
4
Фабиано
43
Персман
18
Мазику
6
Дабо
5
Этебо
16
Дарида
11
Итурбе
77
Пальма
33
Камара
80
19
Си
19
Си
80
14
Баррьентос
14
Пирес
14
Пирес
14
Баррьентос
6
Цоканис
21
Метаксас
21
Метаксас
6
Цоканис
28
Одубайо
22
М'Баката
22
М'Баката
28
Одубайо
16
Дарида
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
16
Дарида
11
Итурбе
18
Гарсия
18
Гарсия
11
Итурбе
77
Пальма
64
Камашу
64
Камашу
77
Пальма
33
Камара
45
Грэй
45
Грэй
33
Камара
Остались в запасе
Волос
Арис
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
1
Мариос Сиабанис
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Волос - Арис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
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