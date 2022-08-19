Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Астерас
Волос - Астерас: обзор матча 19 августа 2022
Волос
19.08.2022, пятница, 21:30
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 3
Завершен
Астерас
33'
Т. ван Верт
56'
П. Фернандес
65'
М. Делетич
28'
А. Бенито
68'
Л. Тилика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Астерас
Желтая карточка
Б. Клейман
90'
+1
Замена
I. Tselios
️️️️
П. Фернандес
88'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
84'
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
М. Делетич
82'
78'
Замена
️️️️
Сито
71'
Замена
К. Сони
️️️️
Х. Мунафо
68'
ГОЛ! 3:2!
Л. Тилика
ГОЛ! 3:1!
М. Делетич
Пас отдал
П. Фернандес
65'
61'
Замена
Сито
️️️️
М. Гардавски
61'
Замена
Х. Барралес
️️️️
А. Бенито
Замена
И. Уедраого
️️️️
Х. Матилья
57'
ГОЛ! 2:1!
П. Фернандес
56'
46'
Замена
Л. Тилика
️️️️
А. Риера
45'
+4
Желтая карточка
Х. Мунафо
42'
Желтая карточка
Ф. Бертольо
41'
Желтая карточка
М. Гардавски
ГОЛ! 1:1!
Т. ван Верт
Пас отдал
Н. Алхо
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Бенито
Пас отдал
Ф. Бертольо
Желтая карточка
Х. Матилья
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Том ван Верт
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
22
Асьер Бенито
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Волос
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
38
Ilias Tselios
ЦП
99
Bogdan Stamenković
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
4-1-2-2
55
Клейман
17
Алхо
13
Луна
26
Эсковаль
6
Цоканис
8
Матилья
22
Фернандес
7
Делетич
16
Сьелис
9
ван Верт
2-4-1-3
1
Пападопулос
2
Кармона
24
Альварес
27
Станко
8
Мунафо
18
Бертольо
25
Гардавски
23
Риера
18
Атьенца
19
Кастаньо
22
Бенито
8
Матилья
22
Уедраого
22
Уедраого
8
Матилья
22
Фернандес
38
38
22
Фернандес
7
Делетич
24
Вайсс
24
Вайсс
7
Делетич
8
Мунафо
10
Сони
10
Сони
8
Мунафо
23
Риера
7
Тилика
7
Тилика
23
Риера
22
Бенито
9
Барралес
9
Барралес
22
Бенито
25
Гардавски
40
Сито
40
Сито
25
Гардавски
Остались в запасе
Волос
Астерас
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
99
Bogdan Stamenković
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
99
Bogdan Stamenković
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Волос - Астерас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
Новости команд
Все
Волос
Астерас
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
13 ноября
1
Российский вратарь покинул греческий клуб
20 октября
1
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
В чемпионате Греции может появиться еще один россиянин
8 февраля
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+