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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Волос
Арис - Волос: обзор матча 03 мая 2023
Арис
03.05.2023, среда, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 8 тур
4 : 2
Завершен
Волос
3'
Л. Пальма
44'
Л. Пальма (П)
57'
А. Грэй
74'
М. Гарсия
50'
С. Тахатос
60'
Н. Алхо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Волос
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
90'
+4
82'
Замена
A. Oikonomopoulos
️️️️
Т. Цоканис
82'
Замена
Н. Мескида
️️️️
A. Luna
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
А. Грэй
81'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Б. Мазику
81'
76'
Желтая карточка
A. Luna
ГОЛ! 4:2!
М. Гарсия
Пас отдал
В. Дарида
74'
73'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
А. Си
65'
Красная карточка
М. Делетич
63'
Желтая карточка
С. Тахатос
60'
ГОЛ! 3:2!
Н. Алхо
Пас отдал
Э. Гаджи
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Л. Пальма
58'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Б. Дабо
58'
ГОЛ! 3:1!
А. Грэй
Пас отдал
Л. Пальма
57'
50'
ГОЛ! 2:1!
С. Тахатос
Пас отдал
М. Делетич
49'
Желтая карточка
Э. Гаджи
46'
Замена
E. KaÃ§e
️️️️
Д. Метаксас
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Пальма
44'
Желтая карточка
А. Грэй
33'
Желтая карточка
Б. Мазику
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Пальма
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Julián Cuesta
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Волос
12
Matic Kotnik
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
8
Энцо Гаджи
ПВ
Главный тренер
Константинос Брацос
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
Волос
68
Panagiotis Avgerinos
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
26
Ergys KaÃ§e
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
4-4-1-1
1
18
Мазику
43
Персман
4
Фабиано
22
М'Баката
16
Дарида
5
Этебо
18
Гарсия
6
Дабо
77
Пальма
45
Грэй
4-4-2
12
32
Тахатос
17
Алхо
4
Асланидис
19
Си
6
Цоканис
80
66
Пиринен
21
Метаксас
8
Гаджи
7
Делетич
18
Мазику
63
Н'Кулу
63
Н'Кулу
18
Мазику
45
Грэй
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
45
Грэй
6
Дабо
10
Рупп
10
Рупп
6
Дабо
77
Пальма
11
Итурбе
11
Итурбе
77
Пальма
21
Метаксас
26
26
21
Метаксас
19
Си
14
Пирес
14
Пирес
19
Си
6
Цоканис
24
24
6
Цоканис
80
20
Мескида
20
Мескида
80
Остались в запасе
Арис
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
68
Panagiotis Avgerinos
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
88
Рафаил Сгурос
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ПВ
Остались в запасе
68
Panagiotis Avgerinos
ВР
4
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Арис - Волос
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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