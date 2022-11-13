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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Волос
ПАОК - Волос: обзор матча 13 ноября 2022
ПАОК
13.11.2022, воскресенье, 22:30
Греция. Суперлига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Волос
28'
Н. Оливейра (П)
30'
А. Живкович
62'
Д. Аугусто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Волос
Замена
Т. Дантас
️️️️
Д. Аугусто
84'
Желтая карточка
Д. Бисесвар
83'
78'
Замена
V. Fernandez
️️️️
М. Делетич
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
О. Эль-Каддури
74'
Замена
Брэндон
️️️️
Н. Оливейра
73'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Ф. Соареш
73'
72'
Желтая карточка
М. Делетич
66'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Ж. Баррьентос
66'
Замена
Г. Куциас
️️️️
О. Ожегович
66'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
П. Фернандес
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Аугусто
62'
61'
Желтая карточка
Х. Матилья
51'
Желтая карточка
Р. Эсковаль
Желтая карточка
Н. Оливейра
51'
44'
Пенальти не реализован!
Ж. Баррьентос
ГОЛ! 2:0!
А. Живкович
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Оливейра
28'
21'
Желтая карточка
Д. Метаксас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
22
Филипе Соареш
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Волос
12
Матиц Котник
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Victor Fernandez
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
4-3-2-1
24
Котарски
55
Соареш
3
Кулиеракис
15
Ингасон
25
Састре
7
Эль-Каддури
14
Живкович
8
Аугусто
22
Соареш
45
Константелиас
7
Оливейра
3-4-2-1
12
Котник
17
Алхо
26
Эсковаль
13
Луна
14
Баррьентос
21
Метаксас
8
Матилья
66
Пиринен
7
Делетич
22
Фернандес
9
Ожегович
22
Соареш
22
Шваб
22
Шваб
22
Соареш
8
Аугусто
26
Дантас
26
Дантас
8
Аугусто
7
Оливейра
23
Брэндон
23
Брэндон
7
Оливейра
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
21
Бисесвар
7
Эль-Каддури
14
Баррьентос
22
Баттоккио
22
Баттоккио
14
Баррьентос
22
Фернандес
93
Кноккарт
93
Кноккарт
22
Фернандес
7
Делетич
10
10
7
Делетич
9
Ожегович
70
Куциас
70
Куциас
9
Ожегович
Остались в запасе
ПАОК
Волос
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
55
Борис Клейман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча ПАОК - Волос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
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