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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Ионикос
Волос - Ионикос: обзор матча 18 сентября 2022
Волос
18.09.2022, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ионикос
15'
О. Ожегович
54'
А. Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Ионикос
Замена
Г. Куциас
️️️️
О. Ожегович
89'
80'
Замена
R. Ofosu
️️️️
Г. Мигас
79'
Желтая карточка
Х. Мендоса
Замена
Х. Матилья
️️️️
М. Делетич
79'
73'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
Б. Фадига
72'
Замена
З. Машаш
️️️️
Д. Чигринский
Замена
V. Fernandez
️️️️
Н. Мескида
64'
62'
Желтая карточка
Ф. Антуньес
Желтая карточка
А. Луна
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Луна
Пас отдал
П. Фернандес
54'
48'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
F. Milo
46'
Желтая карточка
В. Манцис
Желтая карточка
Р. Эсковаль
34'
ГОЛ! 1:0!
О. Ожегович
Пас отдал
Н. Мескида
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
16
Христос Сьелис
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Ионикос
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
7
Бандиугу Фадига
АП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Волос
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
4
Константинос Цириготис
ЦП
11
Sotirios Kokkinis
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
4-2-2-2
55
Клейман
17
Алхо
13
Луна
6
Цоканис
26
Эсковаль
14
Баррьентос
20
Мескида
22
Фернандес
7
Делетич
9
Ожегович
16
Сьелис
3-3-2-3
19
Чигринский
25
15
Валерианос
15
Ромао
22
Мигас
6
Антуньес
10
Мендоса
7
Фадига
87
Каньяс
14
Манцис
1
Хутесиотис
7
Делетич
8
Матилья
8
Матилья
7
Делетич
9
Ожегович
70
Куциас
70
Куциас
9
Ожегович
20
Мескида
10
10
20
Мескида
7
Фадига
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
7
Фадига
19
Чигринский
29
Машаш
29
Машаш
19
Чигринский
25
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
25
22
Мигас
11
11
22
Мигас
Остались в запасе
Волос
Ионикос
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
11
Sotirios Kokkinis
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
66
Юха Пиринен
ЦП
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
18
Георгиос Сервилакис
ЦЗ
4
Константинос Цириготис
ЦП
11
Sotirios Kokkinis
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Волос - Ионикос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
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0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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