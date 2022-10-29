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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Панатинаикос
Волос - Панатинаикос: обзор матча 29 октября 2022
Волос
29.10.2022, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 5
Завершен
Панатинаикос
83'
А. Кноккарт (П)
39'
С. Паласиос
44'
С. Паласиос
66'
Р. Эсковаль (АГ)
67'
А. Гнезда Черин
76'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Панатинаикос
86'
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Ф. Санчес
86'
Замена
К. Ганя
️️️️
Бернард
Замена
А. Рахман Вайсс
️️️️
А. Луна
86'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
П. Фернандес
85'
ГОЛ с пенальти! 1:5!
А. Кноккарт
83'
77'
Замена
Э. Цокай
️️️️
Р. Перес
77'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
76'
ГОЛ! 0:5!
А. Шпорар
Пас отдал
Бернард
Замена
Х. Матилья
️️️️
Ж. Баррьентос
71'
Замена
Г. Куциас
️️️️
О. Ожегович
71'
69'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
Б. Вербич
67'
ГОЛ! 0:4!
А. Гнезда Черин
66'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Р. Эсковаль
Желтая карточка
П. Фернандес
57'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Н. Мескида
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
С. Паласиос
Пас отдал
А. Бриноли
Желтая карточка
О. Ожегович
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
С. Паласиос
Пас отдал
Бернард
32'
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
13
Антонио Луна
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Милош Делетич
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
16
Христос Сьелис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Волос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
3-2-2-3
55
Клейман
17
Алхо
26
Эсковаль
13
Луна
14
Баррьентос
6
Цоканис
22
Фернандес
7
Делетич
16
Сьелис
20
Мескида
9
Ожегович
3-3-3-1
91
Бриноли
28
Санчес
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
27
Хуанкар
21
Перес
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
11
Бернард
7
Вербич
99
Шпорар
13
Луна
24
Вайсс
24
Вайсс
13
Луна
14
Баррьентос
8
Матилья
8
Матилья
14
Баррьентос
22
Фернандес
22
Баттоккио
22
Баттоккио
22
Фернандес
20
Мескида
93
Кноккарт
93
Кноккарт
20
Мескида
9
Ожегович
70
Куциас
70
Куциас
9
Ожегович
28
Санчес
27
Коцирас
27
Коцирас
28
Санчес
21
Перес
6
Цокай
6
Цокай
21
Перес
7
Вербич
6
Курбелис
6
Курбелис
7
Вербич
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
11
Бернард
11
Ганя
11
Ганя
11
Бернард
Остались в запасе
Волос
Панатинаикос
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
Главный тренер
Хуан Феррандо
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
12
Матиц Котник
ВР
32
Статис Тахатос
ЦЗ
66
Юха Пиринен
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Волос - Панатинаикос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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