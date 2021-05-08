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Андрей Текучев
Статистика
Андрей Текучев - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1999 (27), Невинномысск
#21 | Полузащитник
167 см
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Молодежное первенство 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
10
0
0
3
0
Краснодар-2
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6 : 0
08.05.2021
Краснодар-2
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0 : 1
02.05.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3 : 1
28.04.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Краснодар-2
1 : 1
24.04.2021
Нефтехимик
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1 : 1
07.04.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1 : 0
02.04.2021
Чертаново
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3 : 0
28.03.2021
Краснодар-2
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0 : 2
24.03.2021
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1 : 1
14.03.2021
Чайка
1' - 46'
33'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
10.03.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2 : 1
06.03.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7 : 0
05.12.2020
Спартак-2
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1 : 1
29.11.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1 : 2
20.11.2020
Шинник
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6 : 2
15.11.2020
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0 : 4
01.11.2020
Алания
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5 : 0
28.10.2020
Краснодар-2
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1 : 0
04.10.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0 : 0
23.09.2020
Томь
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
1 : 3
19.09.2020
Волгарь
1' - 67'
13'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.09.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
0 : 2
09.09.2020
Текстильщик
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
0 : 1
05.09.2020
Алания
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
0 : 0
30.08.2020
Нефтехимик
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
0 : 2
22.08.2020
Динамо Бр
79' - 29'
54'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
1 : 1
16.08.2020
Иртыш
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
12.08.2020
Спартак-2
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чертаново
2 : 0
08.08.2020
Томь
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нижний Новгород
1 : 0
01.08.2020
Томь
1' - 84'
42'
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