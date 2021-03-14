Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Чайка
Краснодар-2 - Чайка: обзор матча 14 марта 2021
Краснодар-2
14.03.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 1
Завершен
Чайка
79'
Р. Апеков (П)
51'
И. Леонтьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Чайка
Замена
Н. Бочко
️️️️
В. Якимов
81'
79'
Желтая карточка
М. Филиппов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Апеков
79'
77'
Желтая карточка
И. Леонтьев
Замена
Р. Апеков
️️️️
Л. Сабуа
72'
69'
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Хохлачев
Замена
Д. Иванов
️️️️
А. Ивашин
61'
Желтая карточка
И. Воротников
60'
51'
ГОЛ! 0:1!
И. Леонтьев
Желтая карточка
Д. Корнюшин
46'
Замена
М. Кутовой
️️️️
А. Текучев
46'
34'
Желтая карточка
А. Хохлачев
Желтая карточка
А. Текучев
33'
30'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
19'
Желтая карточка
Д. Бородин
Желтая карточка
А. Черников
17'
11'
Желтая карточка
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
21
Андрей Текучев
ОП
53
Александр Черников
ОП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Левон Байрамян
ЦП
99
Игорь Андреев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
91
Виктор Морозов
ЦФ
4-3-2-1
1
Ещенко
24
Ивашин
44
Корнюшин
4
Литвинов
2
Пелих
23
Якимов
21
Текучев
53
Черников
20
Воротников
20
Халназаров
81
Сабуа
4-2-3-1
47
Филиппов
4
Савичев
3
Гаджибеков
2
Хозин
5
Пискунов
9
Бородин
52
Леонтьев
32
Кулишев
11
Чочиев
19
Олейников
7
Хохлачев
23
Якимов
23
Бочко
23
Бочко
23
Якимов
24
Ивашин
13
Иванов
13
Иванов
24
Ивашин
81
Сабуа
11
Апеков
11
Апеков
81
Сабуа
21
Текучев
90
Кутовой
90
Кутовой
21
Текучев
7
Хохлачев
87
Безденежных
87
Безденежных
7
Хохлачев
Остались в запасе
Краснодар-2
Чайка
99
Игорь Андреев
ЦФ
23
Левон Байрамян
ЦП
17
Никита Сергеев
ЛВ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Дмитрий Карташов
ОП
91
Виктор Морозов
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
Остались в запасе
99
Игорь Андреев
ЦФ
23
Левон Байрамян
ЦП
17
Никита Сергеев
ЛВ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
Остались в запасе
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
8
Дмитрий Карташов
ОП
91
Виктор Морозов
ЦФ
79
Руслан Юнусов
ВР
2
Игорь Парадин
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Краснодар-2 - Чайка
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-2
Чайка
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
1
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
20 июля
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
1
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
20 июля
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+