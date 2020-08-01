Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Томь
Нижний Новгород - Томь: обзор матча 01 августа 2020
Нижний Новгород
01.08.2020, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Томь
31'
К. Гоцук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Томь
Замена
С. Зуйков
️️️️
А. Ставпец
85'
84'
Замена
И. Андреев
️️️️
А. Текучев
82'
Желтая карточка
Д. Каменщиков
Замена
М. Гащенков
️️️️
И. Горбунов
78'
Желтая карточка
К. Гоцук
71'
69'
Желтая карточка
А. Иванов
63'
Замена
Д. Талалай
️️️️
Д. Буранов
Желтая карточка
А. Ставпец
60'
Замена
П. Комолов
️️️️
Д. Мичуренков
60'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Н. Каккоев
60'
56'
Замена
А. Синяк
️️️️
Д. Пенчиков
55'
Желтая карточка
О. Шалаев
46'
Замена
И. Визнович
️️️️
П. Долгов
46'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
П. Киреенко
Желтая карточка
Н. Каккоев
45'
42'
Желтая карточка
А. Текучев
ГОЛ! 1:0!
К. Гоцук
31'
28'
Желтая карточка
И. Зуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
25
Андрей Бычков
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
88
Данила Буранов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
90
Иван Андреев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
3-1-2-3-1
81
Смирнов
24
Гоцук
5
Шумских
11
Темников
22
Каккоев
78
Калинский
41
Сапета
17
Горбунов
18
Попов
16
Ставпец
19
Мичуренков
3-2-2-2-1
99
Арапов
4
Пенчиков
58
Зуев
25
Бычков
21
Текучев
18
Шалаев
88
Буранов
22
Иванов
60
Казанков
13
Киреенко
91
Долгов
16
Ставпец
23
Зуйков
23
Зуйков
16
Ставпец
19
Мичуренков
20
Комолов
20
Комолов
19
Мичуренков
17
Горбунов
77
Гащенков
77
Гащенков
17
Горбунов
22
Каккоев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
22
Каккоев
21
Текучев
90
Андреев
90
Андреев
21
Текучев
88
Буранов
8
Талалай
8
Талалай
88
Буранов
4
Пенчиков
51
Синяк
51
Синяк
4
Пенчиков
13
Киреенко
99
Каменщиков
99
Каменщиков
13
Киреенко
91
Долгов
98
Визнович
98
Визнович
91
Долгов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Томь
0
Михаил Осинов
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
9
Саид Алиев
ЦФ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Остались в запасе
0
Михаил Осинов
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
9
Саид Алиев
ЦФ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
Остались в запасе
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Нижний Новгород - Томь
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Новости команд
Все
Нижний Новгород
Томь
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
79
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
79
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+