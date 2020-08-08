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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Томь
Чертаново - Томь: обзор матча 08 августа 2020
Чертаново
08.08.2020, суббота, 16:30
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 0
Завершен
Томь
45+1'
Н. Сулейманов
90+5'
А. Конев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Томь
ГОЛ! 2:0!
А. Конев
90'
+5
Замена
Д. Молодняков
️️️️
Д. Редькович
90'
+1
Желтая карточка
М. Савельев
86'
83'
Замена
Д. Буранов
️️️️
А. Синяк
Замена
А. Конев
️️️️
Ю. Завезен
80'
79'
Желтая карточка
Д. Талалай
Замена
А. Надольский
️️️️
Н. Першин
75'
75'
Замена
А. Текучев
️️️️
О. Шалаев
69'
Желтая карточка
А. Ахъядов
68'
Замена
️️️️
П. Долгов
Замена
М. Савельев
️️️️
И. Молтенинов
64'
62'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
П. Киреенко
60'
Замена
А. Белов
️️️️
И. Визнович
58'
Красная карточка
А. Бычков
Замена
С. Пиняев
️️️️
Д. Молчанов
58'
Желтая карточка
А. Никитенков
56'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сулейманов
45'
+1
Желтая карточка
Н. Першин
21'
Желтая карточка
Е. Кондаков
15'
8'
Желтая карточка
О. Шалаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
6
Никита Сулейманов
ОП
30
Егор Кондаков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
Главный тренер
Денис Первушин
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
18
Александр Надольский
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
10
Александр Конев
ЦФ
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
21
Андрей Текучев
ОП
90
Иван Андреев
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-2-2-1-2
55
Радионов
63
Никитенков
4
Редькович
13
Бартасевич
46
Першин
6
Сулейманов
30
Кондаков
22
Завезен
68
Герчиков
18
Молчанов
84
Молтенинов
3-1-2-2-2
99
Арапов
58
Зуев
25
Бычков
51
Синяк
18
Шалаев
8
Талалай
22
Иванов
60
Казанков
13
Киреенко
91
Долгов
98
Визнович
4
Редькович
4
Молодняков
4
Молодняков
4
Редькович
46
Першин
18
Надольский
18
Надольский
46
Першин
84
Молтенинов
9
Савельев
9
Савельев
84
Молтенинов
18
Молчанов
9
Пиняев
9
Пиняев
18
Молчанов
22
Завезен
10
Конев
10
Конев
22
Завезен
51
Синяк
88
Буранов
88
Буранов
51
Синяк
18
Шалаев
21
Текучев
21
Текучев
18
Шалаев
98
Визнович
4
Белов
4
Белов
98
Визнович
13
Киреенко
33
Ахъядов
33
Ахъядов
13
Киреенко
Остались в запасе
Чертаново
Томь
30
Константин Ляхов
ПЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
1
Никита Яворский
ВР
Главный тренер
Денис Первушин
90
Иван Андреев
ЦП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Остались в запасе
30
Константин Ляхов
ПЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
1
Никита Яворский
ВР
Остались в запасе
90
Иван Андреев
ЦП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Денис Первушин
Статистика матча Чертаново - Томь
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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