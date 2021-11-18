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    Денис Первушин

    Тренер
    Имя Денис
    Отчество Владимирович
    Фамилия Первушин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 января 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чертаново 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.08.2020 Чертаново 1 : 2 Спартак-2
    08.08.2020 Чертаново 2 : 0 Томь
    12.08.2020 Иртыш 1 : 2 Чертаново
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