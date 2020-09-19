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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Волгарь
Томь - Волгарь: обзор матча 19 сентября 2020
Томь
19.09.2020, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 3
Завершен
Волгарь
86'
П. Киреенко (П)
41'
А. Болонин (П)
78'
А. Болонин (П)
88'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Волгарь
Желтая карточка
С. Бугриев
90'
+2
Замена
О. Леонов
️️️️
О. Шалаев
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:3!
Д. Воробьев
Пас отдал
А. Павлишин
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Киреенко
86'
82'
Замена
А. Сагитов
️️️️
Ю. Пугачев
Замена
М. Дмитриев
️️️️
А. Белов
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Болонин
78'
Замена
А. Павлишин
️️️️
А. Мендель
Замена
Д. Буранов
️️️️
А. Текучев
67'
62'
Замена
Д. Лесников
️️️️
Д. Ведерников
60'
Желтая карточка
А. Мендель
57'
Желтая карточка
В. Лобкарев
Желтая карточка
Д. Каменщиков
56'
56'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Бутенко
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
П. Долгов
55'
Желтая карточка
И. Зуев
53'
53'
Желтая карточка
Д. Козлов
46'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Д. Полубояринов
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Болонин
Желтая карточка
А. Белов
40'
Вторая желтая
М. Казанков
36'
13'
Желтая карточка
А. Бутенко
Желтая карточка
А. Текучев
13'
Желтая карточка
М. Казанков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
77
Виктор Королев
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
88
Данила Буранов
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Вавилин
51
Синяк
58
Зуев
4
Белов
3
Бугриев
21
Текучев
18
Шалаев
25
Поярков
13
Киреенко
60
Казанков
91
Долгов
4-1-2-1-2
23
Антипин
69
Козлов
3
Ведерников
4
Локтионов
44
Журавлев
8
Мендель
20
Полубояринов
13
Замалиев
11
Болонин
10
Пугачев
13
Бутенко
91
Долгов
99
Каменщиков
99
Каменщиков
91
Долгов
21
Текучев
88
Буранов
88
Буранов
21
Текучев
4
Белов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
4
Белов
18
Шалаев
10
Леонов
10
Леонов
18
Шалаев
8
Мендель
7
Павлишин
7
Павлишин
8
Мендель
13
Бутенко
52
Лобкарев
52
Лобкарев
13
Бутенко
3
Ведерников
17
Лесников
17
Лесников
3
Ведерников
10
Пугачев
20
Сагитов
20
Сагитов
10
Пугачев
20
Полубояринов
10
Воробьев
10
Воробьев
20
Полубояринов
Остались в запасе
Томь
Волгарь
77
Виктор Королев
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
6
Александр Сакович
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
Остались в запасе
77
Виктор Королев
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
6
Александр Сакович
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
Статистика матча Томь - Волгарь
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Труд
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