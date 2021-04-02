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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Чертаново
Краснодар-2 - Чертаново: обзор матча 02 апреля 2021
Краснодар-2
02.04.2021, пятница, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 0
Завершен
Чертаново
72'
С. Бородин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Чертаново
88'
Замена
Д. Великородный
️️️️
С. Пиняев
Желтая карточка
А. Черников
74'
ГОЛ! 1:0!
С. Бородин
72'
68'
Желтая карточка
Н. Сулейманов
Замена
М. Кутовой
️️️️
Д. Корнюшин
67'
65'
Замена
Г. Левин
️️️️
А. Мелехов
Замена
️️️️
И. Воротников
59'
45'
+2
Желтая карточка
В. Бартасевич
Замена
В. Якимов
️️️️
А. Мацукатов
43'
Желтая карточка
А. Мацукатов
36'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Григорян
33'
Желтая карточка
А. Григорян
32'
19'
Желтая карточка
А. Мелехов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
70
Арутюн Григорян
АП
20
Илья Воротников
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Андрей Алексеев
ПЗ
68
Леонид Герчиков
ЛП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
77
Александр Мелехов
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
6
Никита Сулейманов
ЦФ
7
Александр Канищев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
21
Андрей Текучев
ОП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
6
Дмитрий Великородный
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ещенко
44
Исаенко
4
Бородин
4
Литвинов
44
Корнюшин
53
Черников
15
Мацукатов
70
Григорян
8
Сперцян
81
Сабуа
20
Воротников
3-4-1-2
31
Абаев
27
Алексеев
5
Кутин
13
Бартасевич
22
Завезен
77
Мелехов
10
Рудковский
68
Герчиков
9
Пиняев
7
Канищев
6
Сулейманов
70
Григорян
11
Апеков
11
Апеков
70
Григорян
44
Корнюшин
90
Кутовой
90
Кутовой
44
Корнюшин
15
Мацукатов
23
Якимов
23
Якимов
15
Мацукатов
9
Пиняев
6
Великородный
6
Великородный
9
Пиняев
77
Мелехов
70
Левин
70
Левин
77
Мелехов
Остались в запасе
Краснодар-2
Чертаново
20
Рустам Халназаров
ЛВ
2
Данил Пелих
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
1
Михаил Штепа
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
66
Ян Гудков
ЛЗ
55
Александр Радионов
ВР
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
20
Рустам Халназаров
ЛВ
2
Данил Пелих
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
1
Михаил Штепа
ВР
Остались в запасе
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
66
Ян Гудков
ЛЗ
55
Александр Радионов
ВР
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Краснодар-2 - Чертаново
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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