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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Нефтехимик
Томь - Нефтехимик: обзор матча 30 августа 2020
Томь
30.08.2020, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Нефтехимик
90'
+6
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
Замена
М. Дмитриев
️️️️
И. Визнович
89'
86'
Замена
А. Юшин
️️️️
П. Шадрин
Замена
Д. Буранов
️️️️
О. Шалаев
84'
Желтая карточка
И. Зуев
78'
76'
Желтая карточка
Л. Потапов
Замена
А. Текучев
️️️️
А. Синяк
74'
Замена
П. Киреенко
️️️️
М. Казанков
74'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
П. Долгов
62'
Желтая карточка
А. Белов
52'
Желтая карточка
Д. Талалай
42'
36'
Желтая карточка
В. Галиулин
33'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
77
Виктор Королев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
88
Данила Буранов
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
99
Данил Кузьмин
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Арапов
51
Синяк
58
Зуев
4
Белов
25
Бычков
18
Шалаев
93
Каленкович
8
Талалай
60
Казанков
91
Долгов
98
Визнович
3-1-5-1
1
Голубев
12
Ширяев
37
Потапов
28
Семенов
17
Канаев
62
Шадрин
2
Ситдиков
10
Петров
4
Кленкин
21
Галиулин
25
Уридия
51
Синяк
21
Текучев
21
Текучев
51
Синяк
60
Казанков
13
Киреенко
13
Киреенко
60
Казанков
91
Долгов
99
Каменщиков
99
Каменщиков
91
Долгов
18
Шалаев
88
Буранов
88
Буранов
18
Шалаев
98
Визнович
11
Дмитриев
11
Дмитриев
98
Визнович
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
62
Шадрин
7
Юшин
7
Юшин
62
Шадрин
Остались в запасе
Томь
Нефтехимик
90
Иван Андреев
ЦП
77
Виктор Королев
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
33
Апти Ахъядов
ЦФ
21
Денис Кайков
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
99
Данил Кузьмин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
90
Иван Андреев
ЦП
77
Виктор Королев
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
21
Денис Кайков
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
99
Данил Кузьмин
ОП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Томь - Нефтехимик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
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