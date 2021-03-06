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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Велес
Краснодар-2 - Велес: обзор матча 06 марта 2021
Краснодар-2
06.03.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 1
Завершен
Велес
13'
Э. Сперцян (П)
78'
Э. Сперцян (П)
31'
Д. Малания (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Велес
Замена
Н. Бочко
️️️️
Л. Сабуа
90'
81'
Желтая карточка
А. Боковой
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Сперцян
78'
75'
Замена
А. Боковой
️️️️
Р. Фищенко
75'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Галоян
72'
Желтая карточка
А. Осипов
62'
Замена
Д. Прошляков
️️️️
А. Баев
62'
Замена
А. Федчук
️️️️
А. Чуканов
59'
Замена
П. Котов
️️️️
А. Вакулич
Замена
Л. Сабуа
️️️️
М. Кутовой
57'
Замена
Д. Иванов
️️️️
В. Якимов
53'
Вторая желтая
В. Литвинов
51'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Малания
Желтая карточка
Д. Пелих
30'
Желтая карточка
В. Литвинов
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Сперцян
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Артур Галоян
АП
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
23
Николай Бочко
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
96
Руслан Рзаев
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
13
Дмитрий Иванов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Андрей Боковой
ПВ
22
Данила Прошляков
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ещенко
24
Ивашин
5
Стежко
4
Литвинов
2
Пелих
23
Якимов
15
Мацукатов
20
Халназаров
8
Сперцян
20
Воротников
90
Кутовой
2-3-2-2-1
98
Овчинников
3
Ботака-Иобома
20
Малания
8
Майга
5
Осипов
6
Фищенко
4
Елисеев
24
Вакулич
7
Чуканов
21
Галоян
21
Баев
Сабуа
23
Бочко
23
Бочко
Сабуа
90
Кутовой
81
Сабуа
81
Сабуа
90
Кутовой
23
Якимов
13
Иванов
13
Иванов
23
Якимов
21
Галоян
10
Кирсанов
10
Кирсанов
21
Галоян
6
Фищенко
11
Боковой
11
Боковой
6
Фищенко
24
Вакулич
17
Котов
17
Котов
24
Вакулич
21
Баев
22
Прошляков
22
Прошляков
21
Баев
7
Чуканов
10
Федчук
10
Федчук
7
Чуканов
Остались в запасе
Краснодар-2
Велес
21
Андрей Текучев
ОП
96
Руслан Рзаев
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
80
Игорь Климов
ЦЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
21
Андрей Текучев
ОП
96
Руслан Рзаев
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
80
Никита Кокарев
ВР
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
80
Игорь Климов
ЦЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Краснодар-2 - Велес
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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