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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Краснодар-2
Алания - Краснодар-2: обзор матча 28 апреля 2021
Алания
28.04.2021, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 39 тур
3 : 1
Завершен
Краснодар-2
27'
Б. Магомедов
67'
Н. Гиоргобиани
90+1'
Б. Хадарцев
90'
М. Кутовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Краснодар-2
ГОЛ! 3:1!
Б. Хадарцев
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:1!
М. Кутовой
Замена
Р. Гогниев
️️️️
Б. Магомедов
80'
78'
Замена
Н. Бочко
️️️️
И. Воротников
Замена
В. Хубулов
️️️️
И. Машуков
69'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
68'
ГОЛ! 2:0!
Н. Гиоргобиани
67'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Х. Хосонов
61'
41'
Желтая карточка
И. Воротников
Желтая карточка
А. Багаев
40'
ГОЛ! 1:0!
Б. Магомедов
27'
16'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Черников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
12
Содик Рашид
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
4
Герман Основ
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
5
Багаев
21
Кокоев
80
Хосонов
15
Хабалов
97
Магомедов
7
Гурциев
14
Машуков
99
Гиоргобиани
4-1-3-2
1
Агкацев
44
Корнюшин
2
Пелих
4
Бородин
44
Исаенко
53
Черников
20
Халназаров
8
Сперцян
20
Воротников
90
Кутовой
70
Григорян
97
Магомедов
27
Гогниев
27
Гогниев
97
Магомедов
14
Машуков
8
Хубулов
8
Хубулов
14
Машуков
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
80
Хосонов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
80
Хосонов
20
Воротников
23
Бочко
23
Бочко
20
Воротников
53
Черников
11
Апеков
11
Апеков
53
Черников
Остались в запасе
Алания
Краснодар-2
10
Давид Кобесов
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
8
Алан Хугаев
ОП
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
4
Герман Основ
ЛЗ
21
Андрей Текучев
ОП
1
Сергей Ещенко
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
10
Давид Кобесов
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
8
Алан Хугаев
ОП
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
4
Герман Основ
ЛЗ
21
Андрей Текучев
ОП
1
Сергей Ещенко
ВР
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Алания - Краснодар-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
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Алания
0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Александр Чекалин (Воронеж)
Делегат:
Юрий Ключников (Москва)
Инспектор:
Дмитрий Попов (Москва)
Стадион:
Спартак
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