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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Томь
Факел - Томь: обзор матча 23 сентября 2020
Факел
23.09.2020, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Томь
89'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Синяк
Замена
А. Разборов
️️️️
М. Петрусев
89'
86'
Замена
И. Андреев
️️️️
П. Киреенко
Замена
Ф. Первушин
️️️️
М. Смирнов
84'
83'
Замена
П. Долгов
️️️️
Д. Каменщиков
Замена
И. Мазуров
️️️️
М. Земсков
80'
74'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
А. Текучев
Вторая желтая
С. Брызгалов
72'
Желтая карточка
С. Брызгалов
68'
45'
Желтая карточка
С. Бугриев
Желтая карточка
М. Земсков
38'
Замена
М. Петрусев
️️️️
М. Григорьев
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
98
Роман Пухов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
10
Олег Леонов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Саутин
25
Смирнов
4
Дашаев
92
Брызгалов
13
Почивалин
34
Дроздов
71
Мастерной
10
Григорьев
7
Никитин
8
Земсков
3-2-3-1-1
99
Арапов
3
Бугриев
58
Зуев
51
Синяк
21
Текучев
18
Шалаев
8
Талалай
25
Поярков
93
Каленкович
13
Киреенко
99
Каменщиков
8
Земсков
22
Мазуров
22
Мазуров
8
Земсков
25
Смирнов
14
Первушин
14
Первушин
25
Смирнов
10
Григорьев
8
Петрусев
8
Петрусев
10
Григорьев
Петрусев
7
Разборов
7
Разборов
Петрусев
13
Киреенко
90
Андреев
90
Андреев
13
Киреенко
51
Синяк
22
Иванов
22
Иванов
51
Синяк
21
Текучев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
21
Текучев
99
Каменщиков
91
Долгов
91
Долгов
99
Каменщиков
Остались в запасе
Факел
Томь
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
8
Максим Седов
ЦП
98
Роман Пухов
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
88
Данила Буранов
ЦП
10
Олег Леонов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
Остались в запасе
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
8
Максим Седов
ЦП
98
Роман Пухов
ЦФ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
10
Олег Леонов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Факел - Томь
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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