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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Краснодар-2
Нефтехимик - Краснодар-2: обзор матча 28 октября 2020
Нефтехимик
28.10.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
5 : 0
Завершен
Краснодар-2
6'
Д. Кленкин
33'
А. Котик
35'
А. Юшин
57'
В. Галиулин
88'
Д. Хубаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Краснодар-2
ГОЛ! 5:0!
Д. Хубаев
88'
Замена
Л. Потапов
️️️️
М. Ширяев
79'
Желтая карточка
М. Ширяев
77'
71'
Замена
С. Петерсон
️️️️
А. Григорян
65'
Замена
А. Текучев
️️️️
Р. Апеков
65'
Замена
D. Benedyk
️️️️
И. Воротников
64'
Желтая карточка
Р. Апеков
ГОЛ! 4:0!
В. Галиулин
57'
Замена
М. Артемчук
️️️️
А. Котик
57'
Замена
В. Галиулин
️️️️
П. Шадрин
46'
Замена
Б. Давлатов
️️️️
А. Юшин
46'
38'
Замена
Д. Иванов
️️️️
Н. Бочко
ГОЛ! 3:0!
А. Юшин
35'
ГОЛ! 2:0!
А. Котик
33'
31'
Желтая карточка
Н. Бочко
ГОЛ! 1:0!
Д. Кленкин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
69
Максим Артемчук
ЦФ
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
18
Сергей Петерсон
ОП
21
Андрей Текучев
ОП
11
Роман Симонов
АП
95
Danil Benedyk
ЦФ
13
Дмитрий Иванов
ЦФ
3-5-1-1
18
Исупов
28
Семенов
14
Агапов
12
Ширяев
2
Хубаев
62
Шадрин
10
Петров
4
Кленкин
2
Ситдиков
7
Юшин
9
Котик
3-3-3-1
16
Адамов
2
Пелих
24
Ивашин
5
Стежко
23
Бочко
23
Якимов
44
Исаенко
96
Рзаев
70
Григорян
20
Воротников
11
Апеков
9
Котик
69
Артемчук
69
Артемчук
9
Котик
7
Юшин
11
Давлатов
11
Давлатов
7
Юшин
12
Ширяев
37
Потапов
37
Потапов
12
Ширяев
62
Шадрин
21
Галиулин
21
Галиулин
62
Шадрин
70
Григорян
18
Петерсон
18
Петерсон
70
Григорян
20
Воротников
95
95
20
Воротников
11
Апеков
21
Текучев
21
Текучев
11
Апеков
23
Бочко
13
Иванов
13
Иванов
23
Бочко
Остались в запасе
Нефтехимик
Краснодар-2
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
21
Денис Кайков
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
91
Владимир Осипов
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
1
Станислав Агкацев
ВР
11
Роман Симонов
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
21
Денис Кайков
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
91
Владимир Осипов
ЦП
1
Андрей Голубев
ВР
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
11
Роман Симонов
АП
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Нефтехимик - Краснодар-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Нефтехимик
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