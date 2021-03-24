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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Енисей
Краснодар-2 - Енисей: обзор матча 24 марта 2021
Краснодар-2
24.03.2021, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 2
Завершен
Енисей
29'
С. Бородин (АГ)
77'
Е. Песиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Енисей
Желтая карточка
Д. Пелих
85'
84'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
83'
Желтая карточка
М. Опарин
79'
Желтая карточка
О. Ланин
77'
ГОЛ! 0:2!
Е. Песиков
Замена
В. Стежко
️️️️
О. Исаенко
76'
Желтая карточка
Э. Сперцян
71'
69'
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
65'
Желтая карточка
В. Кичин
61'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Ломакин
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Мацукатов
53'
Желтая карточка
А. Мацукатов
47'
46'
Замена
А. Зотов
️️️️
Н. Раздорских
46'
Замена
Е. Песиков
️️️️
А. Галимов
Желтая карточка
А. Черников
42'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Н. Сергеев
40'
36'
Желтая карточка
Н. Раздорских
29'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Бородин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
39
Матвей Сафонов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
99
Игорь Андреев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
44
Исаенко
4
Бородин
4
Литвинов
44
Корнюшин
53
Черников
15
Мацукатов
20
Халназаров
8
Сперцян
17
Сергеев
20
Воротников
3-1-2-2-1
1
Опарин
33
Сухомлинов
15
Цховребов
2
Кичин
64
Ланин
21
Раздорских
90
Ломакин
27
Галимов
19
Глушков
9
Карпук
44
Исаенко
5
Стежко
5
Стежко
44
Исаенко
15
Мацукатов
11
Апеков
11
Апеков
15
Мацукатов
17
Сергеев
90
Кутовой
90
Кутовой
17
Сергеев
27
Галимов
9
Песиков
9
Песиков
27
Галимов
90
Ломакин
8
Иванов
8
Иванов
90
Ломакин
21
Раздорских
21
Зотов
21
Зотов
21
Раздорских
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
Остались в запасе
Краснодар-2
Енисей
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
2
Данил Пелих
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
99
Игорь Андреев
ЦФ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Артем Абрамов
ПЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
2
Данил Пелих
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
99
Игорь Андреев
ЦФ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Артем Абрамов
ПЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Краснодар-2 - Енисей
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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