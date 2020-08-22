Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Динамо Бр
Томь - Динамо Бр: обзор матча 22 августа 2020
Томь
22.08.2020, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Бр
7'
М. Вотинов
86'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Динамо Бр
90'
+1
Замена
А. Шебанов
️️️️
М. Вотинов
89'
Желтая карточка
В. Сорокин
87'
Замена
А. Укомский
️️️️
Н. Мараев
87'
Замена
Д. Агуреев
️️️️
П. Баранов
86'
ГОЛ! 0:2!
М. Вотинов
Желтая карточка
И. Зуев
85'
Красная карточка
С. Бугриев
84'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
А. Текучев
79'
77'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Г. Чиркин
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
П. Долгов
69'
62'
Замена
В. Дрогунов
️️️️
Ю. Першин
Замена
Д. Буранов
️️️️
О. Шалаев
55'
Замена
П. Киреенко
️️️️
И. Визнович
55'
Желтая карточка
А. Текучев
54'
Желтая карточка
В. Каленкович
45'
Желтая карточка
А. Бычков
37'
Замена
А. Текучев
️️️️
И. Андреев
29'
Желтая карточка
П. Долгов
27'
21'
Желтая карточка
Г. Чиркин
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Вотинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
90
Иван Андреев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
88
Данила Буранов
ЦП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Динамо Бр
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
9
Даниил Агуреев
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Вавилин
3
Бугриев
58
Зуев
25
Бычков
18
Шалаев
93
Каленкович
8
Талалай
90
Андреев
60
Казанков
91
Долгов
98
Визнович
4-1-2-2-1
96
Кузнецов
29
Хайманов
26
Луканченков
23
Васильев
12
Сапаев
21
Крючков
4
Баранов
8
Чиркин
10
Мараев
10
Першин
45
Вотинов
Текучев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
Текучев
90
Андреев
21
Текучев
21
Текучев
90
Андреев
98
Визнович
13
Киреенко
13
Киреенко
98
Визнович
18
Шалаев
88
Буранов
88
Буранов
18
Шалаев
91
Долгов
99
Каменщиков
99
Каменщиков
91
Долгов
4
Баранов
9
Агуреев
9
Агуреев
4
Баранов
8
Чиркин
14
Сорокин
14
Сорокин
8
Чиркин
10
Мараев
11
Укомский
11
Укомский
10
Мараев
10
Першин
10
Дрогунов
10
Дрогунов
10
Першин
45
Вотинов
7
Шебанов
7
Шебанов
45
Вотинов
Остались в запасе
Томь
Динамо Бр
51
Антон Синяк
ЛЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3
Данил Луппа
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
51
Антон Синяк
ЛЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
3
Данил Луппа
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
Статистика матча Томь - Динамо Бр
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Динамо Бр
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
20 ноября
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Канчельскис пригрозил после ухода из брянского «Динамо»: «Мы еще пообщаемся по-мужски»
20 ноября
3
Канчельскис – об увольнении из клуба Второй лиги: «Чуть-чуть не успел в «Манчестер Юнайтед»
19 ноября
6
Канчельскис уволился из клуба Второй лиги
19 ноября
7
Канчельскис готов возглавить «Локомотив»: «Живу недалеко от стадиона»
15 ноября
1
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
14 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+