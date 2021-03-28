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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Краснодар-2
Нижний Новгород - Краснодар-2: обзор матча 28 марта 2021
Нижний Новгород
28.03.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар-2
7'
Б. Кавтарадзе
32'
Б. Кавтарадзе
87'
Т. Сулейманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Краснодар-2
90'
+2
Желтая карточка
Д. Иванов
Желтая карточка
И. Горбунов
90'
88'
Замена
А. Ивашин
️️️️
И. Воротников
ГОЛ! 3:0!
Т. Сулейманов
87'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Сапета
85'
83'
Замена
Д. Иванов
️️️️
Д. Корнюшин
Замена
А. Ставпец
️️️️
М. Янсане
83'
Замена
П. Комолов
️️️️
Н. Калинский
75'
74'
Замена
Н. Бочко
️️️️
Р. Апеков
70'
Замена
Д. Пелих
️️️️
В. Якимов
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Султонов
64'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Б. Кавтарадзе
62'
Желтая карточка
Н. Каккоев
59'
46'
Замена
А. Текучев
️️️️
М. Кутовой
ГОЛ! 2:0!
Б. Кавтарадзе
32'
28'
Желтая карточка
С. Бородин
ГОЛ! 1:0!
Б. Кавтарадзе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
4-1-2-1-2
31
Анисимов
7
Маляров
24
Гоцук
5
Шумских
11
Темников
22
Каккоев
78
Калинский
41
Сапета
28
Султонов
95
Янсане
17
Кавтарадзе
4-1-1-2-2
1
Ещенко
44
Корнюшин
4
Бородин
4
Литвинов
44
Исаенко
23
Якимов
15
Мацукатов
11
Апеков
20
Воротников
81
Сабуа
90
Кутовой
41
Сапета
77
Гащенков
77
Гащенков
41
Сапета
28
Султонов
17
Горбунов
17
Горбунов
28
Султонов
95
Янсане
16
Ставпец
16
Ставпец
95
Янсане
78
Калинский
20
Комолов
20
Комолов
78
Калинский
17
Кавтарадзе
99
Сулейманов
99
Сулейманов
17
Кавтарадзе
20
Воротников
24
Ивашин
24
Ивашин
20
Воротников
44
Корнюшин
13
Иванов
13
Иванов
44
Корнюшин
90
Кутовой
21
Текучев
21
Текучев
90
Кутовой
11
Апеков
23
Бочко
23
Бочко
11
Апеков
23
Якимов
2
Пелих
2
Пелих
23
Якимов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Краснодар-2
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
81
Олег Смирнов
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Николай Сысуев
ВР
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
23
Левон Байрамян
ЦП
1
Михаил Штепа
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
81
Олег Смирнов
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
99
Николай Сысуев
ВР
57
Артем Галаджан
ЦФ
Остались в запасе
23
Левон Байрамян
ЦП
1
Михаил Штепа
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Нижний Новгород - Краснодар-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
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