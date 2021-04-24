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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Нефтехимик
Краснодар-2 - Нефтехимик: обзор матча 24 апреля 2021
Краснодар-2
24.04.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
63'
Э. Сперцян
30'
И. Петров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Нефтехимик
Замена
Н. Бочко
️️️️
И. Воротников
90'
+4
Замена
А. Текучев
️️️️
Р. Апеков
88'
81'
Желтая карточка
М. Ширяев
81'
Замена
А. Семенов
️️️️
И. Петров
75'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
М. Ситдиков
73'
Желтая карточка
М. Ситдиков
70'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Яковлев
ГОЛ! 1:1!
Э. Сперцян
63'
Вторая желтая
Д. Иванов
62'
Пенальти не реализован!
Э. Сперцян
45'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Григорян
37'
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Петров
Желтая карточка
Д. Иванов
28'
26'
Желтая карточка
Н. Калугин
20'
Желтая карточка
И. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
16
Роман Денисов
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
44
Исаенко
4
Бородин
13
Иванов
44
Корнюшин
53
Черников
20
Воротников
8
Сперцян
20
Халназаров
81
Сабуа
70
Григорян
3-4-2-1
18
Исупов
37
Потапов
12
Ширяев
44
Калугин
2
Хубаев
4
Кленкин
10
Петров
2
Ситдиков
7
Юшин
18
Яковлев
25
Уридия
20
Воротников
23
Бочко
23
Бочко
20
Воротников
Апеков
21
Текучев
21
Текучев
Апеков
70
Григорян
11
Апеков
11
Апеков
70
Григорян
2
Ситдиков
14
Первушин
14
Первушин
2
Ситдиков
18
Яковлев
9
Котик
9
Котик
18
Яковлев
10
Петров
28
Семенов
28
Семенов
10
Петров
Остались в запасе
Краснодар-2
Нефтехимик
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
4
Илья Калачев
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
90
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
4
Илья Калачев
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
14
Илья Агапов
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
1
Андрей Голубев
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Краснодар-2 - Нефтехимик
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Сергей Талагаев (Мытищи)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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