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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Краснодар-2
СКА-Хабаровск - Краснодар-2: обзор матча 10 марта 2021
СКА-Хабаровск
10.03.2021, среда, 11:30
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Краснодар-2
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Квеквескири
87'
81'
Желтая карточка
И. Воротников
Желтая карточка
И. Квеквескири
79'
Желтая карточка
Э. Булия
69'
Замена
Ю. Першин
️️️️
А. Батютин
69'
Замена
С. Георгиевский
️️️️
В. Никифоров
65'
Желтая карточка
К. Большаков
63'
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Малеев
62'
50'
Желтая карточка
А. Черников
Желтая карточка
В. Никифоров
43'
33'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
М. Кутовой
30'
Красная карточка
В. Стежко
Желтая карточка
М. Мартусевич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
93
Алексей Городовой
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
53
Александр Черников
ОП
81
Леон Сабуа
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
10
Юрий Першин
ЛВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Краснодар-2
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
99
Игорь Андреев
ЦФ
3-1-1-3-2
93
Городовой
10
Никифоров
91
Суслов
31
Большаков
33
Квеквескири
24
Мартусевич
72
Батютин
8
Малеев
90
Безлихотнов
86
Барков
9
Колесниченко
4-2-2-2
1
Агкацев
23
Бочко
13
Иванов
5
Стежко
24
Ивашин
23
Якимов
53
Черников
20
Халназаров
20
Воротников
90
Кутовой
81
Сабуа
33
Квеквескири
11
Брагин
11
Брагин
33
Квеквескири
72
Батютин
10
Першин
10
Першин
72
Батютин
10
Никифоров
13
Георгиевский
13
Георгиевский
10
Никифоров
8
Малеев
91
Булия
91
Булия
8
Малеев
90
Кутовой
44
Корнюшин
44
Корнюшин
90
Кутовой
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
7
Даниил Иванков
ЛП
9
Евгений Назаров
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
21
Андрей Текучев
ОП
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
7
Даниил Иванков
ЛП
9
Евгений Назаров
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
21
Андрей Текучев
ОП
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Краснодар-2
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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СКА-Хабаровск
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