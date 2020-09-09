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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Текстильщик
Томь - Текстильщик: обзор матча 09 сентября 2020
Томь
09.09.2020, среда, 14:30
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 2
Завершен
Текстильщик
64'
В. Сысуев (П)
90+1'
М. Сидоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Текстильщик
Желтая карточка
Д. Поярков
90'
+3
90'
+3
Замена
️️️️
А. Горюшкин
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Сидоров
Желтая карточка
М. Дмитриев
85'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
П. Киреенко
85'
81'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
М. Бачинский
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Ахъядов
73'
71'
Замена
М. Батов
️️️️
Е. Маричев
70'
Замена
Д. Фомин
️️️️
В. Романенко
Замена
И. Визнович
️️️️
Д. Каменщиков
66'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Сысуев
64'
Замена
М. Сидоров
️️️️
А. Агеев
Замена
Д. Буранов
️️️️
О. Шалаев
63'
Замена
М. Казанков
️️️️
А. Текучев
57'
39'
Желтая карточка
Е. Маричев
Желтая карточка
Д. Каменщиков
23'
Желтая карточка
И. Зуев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
8
Александр Солодков
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
37
Евгений Маричев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
90
Иван Андреев
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Олег Леонов
АП
60
Максим Казанков
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Текстильщик
95
Александр Маслов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
19
Евгений Попов
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Арапов
51
Синяк
4
Белов
58
Зуев
3
Бугриев
21
Текучев
18
Шалаев
25
Поярков
13
Киреенко
33
Ахъядов
99
Каменщиков
2-3-3-2
1
Смирнов
95
Губочкин
88
Обивалин
7
Горюшкин
10
Сысуев
8
Солодков
77
Романенко
37
Маричев
76
Агеев
14
Аппаев
77
Бачинский
13
Киреенко
11
Дмитриев
11
Дмитриев
13
Киреенко
99
Каменщиков
98
Визнович
98
Визнович
99
Каменщиков
21
Текучев
60
Казанков
60
Казанков
21
Текучев
18
Шалаев
88
Буранов
88
Буранов
18
Шалаев
33
Ахъядов
91
Долгов
91
Долгов
33
Ахъядов
77
Романенко
17
Фомин
17
Фомин
77
Романенко
77
Бачинский
9
Мосейчук
9
Мосейчук
77
Бачинский
76
Агеев
81
Сидоров
81
Сидоров
76
Агеев
37
Маричев
17
Батов
17
Батов
37
Маричев
Остались в запасе
Томь
Текстильщик
90
Иван Андреев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Олег Леонов
АП
6
Александр Сакович
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
19
Евгений Попов
ЦП
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
95
Александр Маслов
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
90
Иван Андреев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Олег Леонов
АП
6
Александр Сакович
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Остались в запасе
19
Евгений Попов
ЦП
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
95
Александр Маслов
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Томь - Текстильщик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Труд
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