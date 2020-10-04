Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Томь
Торпедо - Томь: обзор матча 04 октября 2020
Торпедо
04.10.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Томь
77'
И. Лебеденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Томь
Замена
А. Орехов
️️️️
И. Лебеденко
90'
+1
Замена
С. Шустиков
️️️️
А. Рязанцев
87'
86'
Замена
И. Лапшов
️️️️
В. Денисов
ГОЛ! 1:0!
И. Лебеденко
77'
75'
Замена
А. Сакович
️️️️
О. Шалаев
71'
Замена
Д. Талалай
️️️️
Д. Поярков
Замена
Д. Прошляков
️️️️
А. Калмыков
70'
66'
Замена
А. Синяк
️️️️
П. Киреенко
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Гордюшенко
58'
Желтая карточка
А. Рязанцев
57'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
И. Берковский
57'
54'
Желтая карточка
В. Денисов
46'
Замена
И. Андреев
️️️️
Д. Давыдов
20'
Желтая карточка
М. Казанков
16'
Желтая карточка
Д. Поярков
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
90
Андрей Лях
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
21
Андрей Текучев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
1-1-5-1-2
14
Конюхов
44
Самсонов
90
Лях
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
72
Гордюшенко
4
Елисеев
22
Дворецков
17
Берковский
90
Калмыков
10
Лебеденко
3-1-2-2-2
99
Арапов
4
Калачев
3
Бугриев
29
Денисов
18
Шалаев
25
Поярков
22
Иванов
60
Казанков
13
Киреенко
88
Давыдов
99
Каменщиков
72
Гордюшенко
18
Кертанов
18
Кертанов
72
Гордюшенко
17
Берковский
28
Прошкин
28
Прошкин
17
Берковский
10
Лебеденко
27
Орехов
27
Орехов
10
Лебеденко
7
Рязанцев
6
Шустиков
6
Шустиков
7
Рязанцев
90
Калмыков
22
Прошляков
22
Прошляков
90
Калмыков
13
Киреенко
51
Синяк
51
Синяк
13
Киреенко
25
Поярков
8
Талалай
8
Талалай
25
Поярков
88
Давыдов
90
Андреев
90
Андреев
88
Давыдов
18
Шалаев
6
Сакович
6
Сакович
18
Шалаев
29
Денисов
42
Лапшов
42
Лапшов
29
Денисов
Остались в запасе
Торпедо
Томь
46
Антон Порутчиков
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
16
Виталий Ботнарь
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
21
Андрей Текучев
ОП
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Остались в запасе
46
Антон Порутчиков
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
16
Виталий Ботнарь
ВР
Остались в запасе
21
Андрей Текучев
ОП
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Торпедо - Томь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
Новости команд
Все
Торпедо
Томь
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
19 ноября
5
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Судья РПЛ Танашев дал показания по делу о попытке подкупа со стороны «Торпедо»
19 ноября
5
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+