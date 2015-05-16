Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Англии 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Англии 2011 Товарищеские матчи 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Англии 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Англии 2008 Суперкубок УЕФА 2008 Товарищеские матчи 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок Англии 2007 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004