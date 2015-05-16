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Неманья Видич - статистика

Завершил карьеру
21 октября 1981 (44), Ужице
#15 | Защитник
188 см | 84 кг
Сербия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
23
1
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1 : 2
16.05.2015
Ювентус
1' - 120'
40'
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
1 : 2
10.05.2015
Интер
1' - 120'
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
0 : 0
03.05.2015
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1 : 2
28.04.2015
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 1
25.04.2015
Рома
1' - 120'
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
0 : 0
19.04.2015
Милан
1' - 120'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 3
11.04.2015
Интер
1' - 90'
76'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1 : 0
22.03.2015
Интер
1' - 120'
30'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
2 : 2
08.03.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
0 : 1
01.03.2015
Фиорентина
1' - 90'
50'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 2
23.02.2015
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1 : 4
15.02.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
3 : 1
01.02.2015
Интер
1' - 70'
66'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
0 : 1
25.01.2015
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 0
17.01.2015
Интер
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3 : 1
11.01.2015
Дженоа
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1 : 1
06.01.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2 : 2
21.12.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0 : 2
15.12.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1 : 2
07.12.2014
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1 : 1
23.11.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 2
09.11.2014
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
01.11.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1 : 0
29.10.2014
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Чезена
0 : 1
26.10.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
2 : 2
19.10.2014
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
3 : 0
05.10.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1 : 4
28.09.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2 : 0
24.09.2014
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1 : 1
21.09.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 0
31.08.2014
Интер
1' - 90'
90'
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