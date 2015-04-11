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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Интер
Верона - Интер: обзор матча 11 апреля 2015
Верона
11.04.2015, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 3
Завершен
Интер
11'
М. Икарди
48'
Р. Паласио
90+2'
В. Морас (АГ)
90+2'
В. Морас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Интер
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
В. Морас
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
В. Морас
88'
Замена
Фелипе
️️️️
Эрнанес
Замена
М. Валоти
️️️️
М. Оббади
81'
80'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Паласио
80'
Замена
А. Ньюкури
️️️️
Г. Медель
Пенальти не реализован!
Л. Тони
77'
76'
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Х. Савиола
️️️️
Хуанито
75'
Замена
Л. Греко
️️️️
Э. Халлфредссон
72'
Желтая карточка
М. Оббади
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
Р. Паласио
Пас отдал
М. Икарди
40'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
38'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
В. Морас
36'
18'
Желтая карточка
Жуан
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
Р. Паласио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-3-1-2
77
Рафаэль
5
Пизано
4
Родригес
18
Морас
7
Сала
20
Халлфредссон
77
Тахцидис
21
Хуанито
18
Тони
7
Янкович
4-2-2-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Раноккия
15
Жуан
15
Видич
17
Медель
77
Брозович
13
Гуарин
10
Эрнанес
8
Паласио
9
Икарди
21
Оббади
10
Валоти
10
Валоти
21
Оббади
20
Халлфредссон
19
Греко
19
Греко
20
Халлфредссон
21
Хуанито
16
Савиола
16
Савиола
21
Хуанито
10
Эрнанес
27
Фелипе
27
Фелипе
10
Эрнанес
8
Паласио
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Паласио
17
Медель
27
Ньюкури
27
Ньюкури
17
Медель
Остались в запасе
Верона
Интер
15
Густаво Кампаньяро
ОП
70
Фернандиньо
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
70
Фернандиньо
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Верона - Интер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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