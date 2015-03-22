Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 22 марта 2015
Сампдория
22.03.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Интер
65'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Интер
Желтая карточка
Эдер
86'
86'
Замена
Г. Камара
️️️️
Л. Подольски
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Сориано
80'
74'
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Брозович
68'
Желтая карточка
Г. Медель
67'
Желтая карточка
М. Икарди
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Л. Муриэль
65'
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
А. Паломбо
65'
63'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
А. Аква
52'
40'
Желтая карточка
Жуан
30'
Желтая карточка
Н. Видич
21'
Желтая карточка
Д. Шакири
Желтая карточка
А. Романьоли
19'
Желтая карточка
Р. Сориано
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЛВ
18
Африйе Аква
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
23
Эдер
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сампдория
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
29
Гастон Камара
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-1-2-2-1
2
Вивиано
13
Реджини
26
Романьоли
26
Сильвестре
29
Де Сильвестри
18
Аква
21
Сориано
17
Паломбо
10
Муриэль
23
Эдер
9
Это'О
4-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
15
Видич
13
Раноккия
15
Жуан
77
Брозович
17
Медель
13
Гуарин
10
Шакири
10
Подольски
9
Икарди
18
Аква
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
18
Аква
21
Сориано
32
Дункан
32
Дункан
21
Сориано
10
Муриэль
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
10
Муриэль
10
Подольски
29
Камара
29
Камара
10
Подольски
77
Брозович
8
Паласио
8
Паласио
77
Брозович
Остались в запасе
Сампдория
Интер
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сампдория - Интер
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Сампдория
Интер
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+