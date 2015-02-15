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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 15 февраля 2015
Аталанта
15.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 4
Завершен
Интер
27'
М. Моралес
2'
Д. Шакири (П)
37'
Ф. Гуарин
63'
Ф. Гуарин
72'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
82'
Замена
З. Кузманович
️️️️
М. Брозович
76'
Замена
Эрнанес
️️️️
Р. Паласио
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
Л. Чигарини
75'
72'
ГОЛ! 1:4!
Р. Паласио
68'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Д. Шакири
63'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Гуарин
Пас отдал
Д. Шакири
Замена
Д. Базелли
️️️️
А. Гомес
58'
Вторая желтая
Й. Беналуан
52'
Желтая карточка
Й. Беналуан
52'
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Моралес
46'
Желтая карточка
М. Пинилья
43'
37'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Гуарин
32'
Желтая карточка
Д. Шакири
Желтая карточка
М. Моралес
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Моралес
Пас отдал
М. Пинилья
27'
19'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
К. Кармона
19'
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Шакири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
19
Херман Денис
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
2
Стендардо
29
Беналуан
5
Масиелло
6
Беллини
77
Дзаппакоста
14
Кармона
10
Моралес
8
Чигарини
10
Гомес
51
Пинилья
4-2-1-2-1
1
Ханданович
18
Сантон
15
Жуан
13
Раноккия
14
Кампаньяро
17
Медель
77
Брозович
13
Гуарин
10
Шакири
10
Подольски
8
Паласио
8
Чигарини
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
8
Чигарини
10
Гомес
33
Базелли
33
Базелли
10
Гомес
10
Моралес
19
Денис
19
Денис
10
Моралес
77
Брозович
8
Кузманович
8
Кузманович
77
Брозович
10
Шакири
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Шакири
8
Паласио
10
Эрнанес
10
Эрнанес
8
Паласио
Остались в запасе
Аталанта
Интер
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Аталанта - Интер
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Атлети Адзурри
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