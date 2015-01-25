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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 25 января 2015
Интер
25.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Торино
90+4'
Э. Моретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Э. Моретти
Пас отдал
М. Лопес
86'
Желтая карточка
М. Дармиан
81'
Замена
Ч. Бово
️️️️
Н. Максимович
Желтая карточка
М. Икарди
79'
76'
Желтая карточка
А. Гацци
67'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Фарнеруд
Замена
И. Донкор
️️️️
Л. Подольски
66'
58'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Мартинес
Замена
Д. Шакири
️️️️
Д. Д'Амброзио
56'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
52'
Замена
А. Раноккия
️️️️
М. Андреолли
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
3-4-1-2
1
Ханданович
3
Андреолли
15
Видич
33
Д'Амброзио
13
Гуарин
8
Кузманович
10
Оби
8
Ковачич
10
Подольски
8
Паласио
9
Икарди
3-2-3-2
93
Паделли
52
Максимович
15
Глик
24
Моретти
36
Дармиан
3
Молинаро
9
Фарнеруд
24
Бенасси
14
Гацци
27
Квальярелла
77
Мартинес
10
Подольски
54
Донкор
54
Донкор
10
Подольски
3
Андреолли
13
Раноккия
13
Раноккия
3
Андреолли
33
Д'Амброзио
10
Шакири
10
Шакири
33
Д'Амброзио
52
Максимович
83
Бово
83
Бово
52
Максимович
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
77
Мартинес
11
Лопес
11
Лопес
77
Мартинес
Остались в запасе
Интер
Торино
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
10
Эрнанес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
10
Эрнанес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Интер - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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