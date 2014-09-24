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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 24 сентября 2014
Интер
24.09.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
40'
П. Освальдо
87'
Эрнанес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
89'
Желтая карточка
Р. Боаки
ГОЛ! 2:0!
Эрнанес
87'
Желтая карточка
М. Ковачич
74'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
Р. Паласио
74'
73'
Замена
Х. Денис
️️️️
Р. Бьянки
Замена
Эрнанес
️️️️
Ф. Гуарин
66'
51'
Замена
Р. Боаки
️️️️
М. Моралес
51'
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Д'Алессандро
ГОЛ! 1:0!
П. Освальдо
Пас отдал
Ф. Гуарин
40'
Пенальти не реализован!
Р. Паласио
30'
29'
Желтая карточка
Й. Беналуан
28'
Желтая карточка
К. Кармона
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Икарди
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
79
Сальваторе Молина
ПВ
19
Херман Денис
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
16
Додо
15
Видич
15
Жуан
13
Раноккия
17
Медель
8
Ковачич
13
Гуарин
2
Жонатан
9
Икарди
8
Паласио
4-4-1-1
57
Спортиелло
77
Дзаппакоста
3
Черубин
3
Драме
29
Беналуан
14
Кармона
10
Моралес
8
Чигарини
18
Эстигаррибия
77
Д'Алессандро
9
Бьянки
8
Паласио
6
М'Вила
6
М'Вила
8
Паласио
13
Гуарин
10
Эрнанес
10
Эрнанес
13
Гуарин
9
Икарди
10
Освальдо
10
Освальдо
9
Икарди
9
Бьянки
19
Денис
19
Денис
9
Бьянки
10
Моралес
22
Боаки
22
Боаки
10
Моралес
77
Д'Алессандро
10
Гомес
10
Гомес
77
Д'Алессандро
Остались в запасе
Интер
Аталанта
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
79
Сальваторе Молина
ПВ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Остались в запасе
79
Сальваторе Молина
ПВ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Интер - Аталанта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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